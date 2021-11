Country Star fait ses débuts dans une série surprise lors de la première

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 4 de Yellowstone a fait ses débuts avec un grand impact dimanche, fournissant les réponses que les fans ont réclamées. Cependant, il y a eu quelques surprises inattendues, comme un décès que nous n’avons pas vu venir. Cependant, il y a eu une autre surprise inattendue que nous n’avons pas vue venir : les débuts d’un acteur. Spoilers à venir pour Yellowstone Saison 4, Épisode 1, « La moitié de l’argent ». (Remarque: vous pouvez regarder tous les plus grands moments de Yellowstone au fur et à mesure qu’ils se produisent si vous vous syntonisez sur Paramount Network Sundays à 20 h HE via FuboTV ou un autre fournisseur de visionnage en direct.)

Après l’ouverture fulgurante de la saison 4 – qui a vu de nombreux cliffhangers résolus – les fans ont été emmenés dans un endroit totalement nouveau. Eh bien, en fait, l’endroit était familier mais la période ne l’était pas. Les téléspectateurs de Yellowstone ont été ramenés à la propriété Dutton en 1893, où ils ont rencontré l’ancêtre de la famille Dutton, James Dutton. James a été joué par la superstar de la musique country Tim McGraw.

McGraw apparaissant sur Yellowstone a été une grande surprise pour les fans, malgré le fait qu’il ait été connecté à l’univers de Yellowstone. McGraw devrait jouer en 1883, la prochaine préquelle de Yellowstone qui montre comment les Duttons se sont installés dans l’ouest. Avec la différence énorme entre les périodes, les fans ne s’attendaient pas à voir les chanteurs « Humble and Kind » et « Live Like You Were Dying » dans l’émission phare de Yellowstone. Alors que le drame de Paramount Network a déjà montré l’enfance des enfants Dutton, nous ne sommes pas revenus dans les années 1800.

