Country Star Gary Allan annonce l’édition vinyle de l’album « Ruthless »

L’album actuel du notable country Gary Allan, Ruthless, sortira en vinyle le 22 octobre. Quand il est sorti en tant que son huitième album studio par EMI Nashville en juin, il a fait ses débuts sur le palmarès country Billboard au n ° 8, devenant le neuvième ensemble du Top 10 de sa carrière d’enregistrement de 25 ans, et a atteint Current Country Albums au n ° 1.

L’édition vinyle of Ruthless sera disponible en violet nacré, vert paon et noir standard, et Allan l’attend avec impatience. « J’ai grandi en écoutant les disques vinyles de mon père, puis j’ai commencé ma propre collection », dit-il. « Il y a juste quelque chose de différent dans le son d’un vinyle LP. Quand l’album commence à tourner et que vous lâchez l’aiguille, c’est une expérience. Je suis ravi que mes fans puissent désormais vivre cette expérience avec une partie de ma musique. »

Parmi les critiques élogieuses de Ruthless, il y en avait une de Taste Of Country, qui l’appelait : « un album exceptionnellement diversifié qui touche à la fois à des vibrations country contemporaines et plus classiques, ainsi qu’à des influences R&B et rock ». Il a également loué « une liste de pistes qui permet à l’auditeur de deviner avec chaque nouvelle chanson ».

Allan participe actuellement à sa tournée The Ruthless Tour: 25 Years The Hard Way, qui est arrivée samedi soir (15) à Dallas. Il y a d’autres dates ce mois-ci et le prochain, et deux en décembre dont une au Hard Rock Live le 30.

L’artiste a également sorti un nouvel EP de Noël, dirigé par sa version de l’éternel « Veuillez venir à la maison pour Noël ». Il comprend également « Soyons méchants (et sauvons le père Noël pendant le voyage) », « (Il doit avoir été Ol’) Père Noël », « O Holy Night » et « Up On The Housetop ». Cette dernière chanson est très appréciée dans les versions de Gene Autry et des Jackson 5, sur leur album de Noël sur Motown en 1970.

Précommandez les éditions vinyles de Ruthless, qui sortiront le 22 octobre.