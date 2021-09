Country to Country revient en 2022 avec Darius Rucker parmi les têtes d’affiche

Darius Rucker rejoindra Luke Combs et Miranda Lambert en tête d’affiche de Country to Country, le plus grand festival de musique country d’Europe, qui reviendra le week-end du 11 au 13 mars 2022. Il se déroulera dans ses locaux habituels de l’O2 London, 3Arena Dublin et The SSE Hydro, Glasgow.

C2C sera de retour dans sa position de premier plan à l’avant-garde de la scène musicale country à travers l’Europe après deux ans dehors à cause de la pandémie. Les anciens favoris de C2C et plusieurs lauréats et nominés du prix CMA, Kip Moore, Brett Young et Ashley McBryde, seront également de retour. Russell Dickerson, Scotty McCreery, Flatland Cavalry, Runaway June et Hailey Whitters font leurs débuts sur la scène principale.

Dans une nouvelle fonctionnalité du week-end du festival, la série internationale Introducing Nashville verra des artistes monter ensemble sur la scène principale pour interpréter des sets acoustiques dans lesquels ils partagent des histoires derrière leurs succès. Le line-up de la série sera annoncé prochainement.

De retour aux événements de Londres et de Glasgow, la C2C Spotlight Stage, mettant en vedette Tenille Townes et Callista Clark, entre autres. La facture complète de cette prestigieuse vitrine sera dévoilée dans les prochains mois. BBC Radio 2 est le partenaire de diffusion de l’événement.

« Le festival C2C 2022 continuera de s’appuyer sur le succès et l’impact massifs de Country to Country au Royaume-Uni et en Irlande », a déclaré Chris York, co-fondateur du festival C2C. «Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau tous nos fans passionnés de country en mars 2022. Nous tenons à remercier nos partenaires de BBC Radio 2 et de la Country Music Association et comme toujours, merci pour votre soutien. »

Sarah Trahern, PDG de CMA, ajoute : « C2C est un pilier de la musique country, non seulement pour les fans britanniques, mais aussi pour la communauté des artistes et de l’industrie ici à Nashville. Avec la perte des spectacles 2020 et 2021, CMA est particulièrement heureux de s’associer à nouveau avec C2C cette année. Alors que la musique country continue de croître grâce aux tournées et au streaming au Royaume-Uni, ce sont des événements phares comme C2C qui agissent comme des catalyseurs pour le genre et aident à faire avancer la musique country. »

Le diffuseur Bob Harris OBE, qui accueillera à nouveau l’événement, a déclaré : « Je suis très fier de faire partie de la famille C2C et j’ai vu le festival devenir l’un des événements les plus importants et les plus emblématiques du calendrier mondial de la musique country. J’ai hâte d’écouter la meilleure musique du monde, de profiter de l’atmosphère fantastique de l’auditorium principal, de capter l’excitation des scènes éphémères et de rencontrer les incroyables fans de country qui rendent C2C si spécial.

