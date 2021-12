Coup de chaleur à Détroit

Les jours continuent de se dérouler malgré le coronavirus et Adam Silver raye un jour de plus sur le calendrier du jour de Noël, marqué par le feu au calendrier pour les lucratifs et pour tout l’argent des contrats de télévision qu’il rapporte à la NBA. Aucun manager de la meilleure ligue du monde n’envisage de prendre une décision radicale avant ce jour et, pour le moment, il survit avec un joueur inconnu, des contrats de 10 jours et une absence totale de conclusions à chaque match. Tout le monde peut gagner ou perdre et les conditions dépendent presque exclusivement du nombre et du niveau de joueurs soumis aux protocoles de santé et de sécurité du coronavirus. Les Bulls, après deux matchs reportés, ont battu les Lakers dans un match qui a connu trois autres reports : Sixers-Pélicans, Hawks-Cavaliers et les Nets-Nuggets. Cela s’est produit dans les matchs qui ont été joués :

DETROIT PISTONS 100 – 90 MIAMI HEAT

Saddiq Bey a marqué 26 points pour mener les Pistons à une victoire surprise contre un Heat qui a fait des victimes. Avec cette victoire, l’équipe de Detroit met fin à une séquence de 14 défaites consécutives. Bey a effectué 7 de ses 13 tirs sur le terrain, dont 3 sur 6 de la ligne des trois et 9 sur 10 du staff. pour empêcher les Pistons d’augmenter leur triste moment et de remporter leur cinquième victoire de la saison de basket-ball 2021-22, leur laissant une note de 5-24, le pire record de la NBA. Le vétéran de base Kyle Lowry, a marqué 19 points et distribué 10 passes décisives, pour conclure avec un double-double, pour être le pilier de l’attaque du Heat. Duncan Robinson a eu un match à oublier, ratant 9 de ses 11 tentatives sur le terrain, dont 8 des 10 qu’il a pris de la distance des trois points, pour culminer avec seulement 6 buts en plus de 33 minutes d’action.

MEMPHIS GRIZZLIES 100 – 105 BLAZERS PORTLAND TRAIL

Lillard retrouve des sensations et conquiert Memphis. Consultez la chronique ici.

ROIS DE SACRAMENTO 121 – 114 EPERONS DE SAN ANTONIO

Les Kings avaient jusqu’à trois joueurs au-dessus de 20 points et ont ainsi remporté une victoire de 121 à 114 contre les Spurs lors d’un match joué à Sacramento. Buddy Hield a mené l’équipe, étant le meilleur buteur de l’affrontement, avec 29, soutenu par un double-double de Tyrese Haliburton, qui a quitté le match avec 27 points et 11 passes décisives sous les applaudissements de la légende de la franchise et entraîneur par intérim de l’équipe Doug Christie jusqu’au retour d’Alvin Gentry de son épidémie de coronavirus. Damian Jones, avec 23 points, était le troisième meilleur marqueur des Kings. Du côté des Spurs, meneur Dejounte Murray avec 25 points, 7 rebonds et 9 passes décisives, et Keldon Johnson avec un double-double de 16 points et 11 rebonds, ont été les joueurs les plus remarquables.

CHICAGO BULLS 115 – 110 LAKERS DE LOS ANGELES

DeRozan punit LeBron et tue les Lakers. Consultez la chronique ici.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 111 – 105 DALLAS MAVERICKS

Quatrième victoire consécutive des Wolves contre les Mavs sans Doncic. Consultez la chronique ici.

SOLEIL PHOENIX 137 – 106 CHARLOTTE HORNET

Les Suns ne cèdent pas un pas à leur position de leader des victoires en NBA et ce dimanche ils ont dépassé les Hornets, 137-106, pour maintenir leur suprématie en Ligue. Dans une attaque distribuée, dans laquelle neuf de ses joueurs ont marqué au moins 11 points Devin Booker et Mikal Bridges ont ajouté 16 points chacun, tandis que Deandre Ayton a enregistré un double-double de 15 points et 15 rebonds pour favoriser le succès des Suns. Le vétéran de base Chris Paul, a ajouté 14 points et 9 passes décisives dans son travail ce dimanche, pour les champions NBA West. Miles Bridges a montré son visage pour les Hornets, marquant 26 points, dans une rencontre où LaMelo Ball a terminé avec 9 points, 10 rebonds et 7 passes décisives.