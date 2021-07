Coup de chapeau du Brexit ! Liz Truss obtient un accord commercial TRIPLE – victoire majeure au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Après un accord de principe le mois dernier, le Royaume-Uni a agi rapidement pour signer l’accord de libre-échange, verrouillant le commerce en franchise de droits et garantissant un meilleur accès aux entreprises britanniques. L’accord renforce une relation commerciale qui vaut déjà 21,6 milliards de livres sterling par an.

Les ministres des trois pays sont venus à Londres aujourd’hui pour signer l’accord aux côtés du ministre britannique du Commerce international Ranil Jayawardena.

L’accord maintient l’accès existant aux quotas en franchise de droits pour les principales exportations britanniques comme le fromage, tout en offrant des réductions tarifaires et des quotas sur le porc, la volaille et d’autres produits.

Il reconnaît également le statut protégé de certains vins et spiritueux du Royaume-Uni, ce qui signifie que les consommateurs de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein peuvent continuer à profiter de nos produits emblématiques, comme le Scotch Whisky.

Le secteur de la transformation du poisson, la vente au détail et les consommateurs bénéficieront d’importations moins chères de crevettes, de crevettes et de poisson blanc.

Les dispositions numériques de pointe de l’accord permettront au Royaume-Uni de réduire les formalités administratives, facilitant plus que jamais l’exportation des entreprises au-delà des frontières.

Les documents, contrats et signatures électroniques se traduiront par moins de paperasse, ce qui permettra aux entreprises britanniques de gagner du temps et de l’argent.

La secrétaire au Commerce international, Mme Truss, a déclaré : « La signature de l’accord d’aujourd’hui est un moment historique pour le commerce entre le Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

“Cela soutiendra l’emploi, réduira les formalités administratives et ouvrira davantage d’opportunités pour le Royaume-Uni.

JUST IN: La boutade du député SNP sur le Brexit après le match contre l’Angleterre alors qu’il qualifie Sterling de plongeur

Le ministre norvégien du Commerce et de l’Industrie, Iselin Nybo, s’est également félicité de la nouvelle, déclarant : « Le marché britannique est d’une grande importance pour la Norvège.

“Aujourd’hui marque une étape importante dans notre future relation avec le Royaume-Uni.

« Je suis fier que nous ayons conclu un accord de libre-échange ambitieux et complet, qui offrira une prévisibilité et des opportunités à nos entreprises, investisseurs, étudiants et travailleurs dans les années à venir. »

Les entreprises FinTech innovantes seront en mesure de fournir des services financiers en Norvège, en Islande et au Liechtenstein, sans avoir à fournir ce service ailleurs au préalable, aidant ainsi le Royaume-Uni à conserver son statut de plaque tournante des services financiers.

L’accord maintient l’accès existant aux quotas en franchise de droits pour les principales exportations britanniques comme le fromage et réduira les droits de douane jusqu’à 277% pour les exportateurs vers la Norvège de West Country Farmhouse Cheddar, Orkney Scottish Island Cheddar, Traditional Welsh Caerphilly et Yorkshire Wensleydale cheese.

La baisse des tarifs d’importation sur les crevettes, les crevettes et le poisson blanc pourrait réduire les coûts du secteur britannique de la transformation du poisson, qui représentait environ 18 000 emplois en 2020, principalement dans des régions comme l’Écosse, l’East Yorkshire et le nord du Lincolnshire.

Les ménages britanniques continueront de bénéficier d’un bon choix et de prix bas dans les supermarchés, les poissonneries et les fish and chips dans tout le pays.

Jonathan Geldart, directeur général de l’Institute of Directors (IoD), a déclaré : « Cet accord de libre-échange apporte les assurances dont les chefs d’entreprise ont besoin pour commercer avec ces marchés européens.

« L’IoD a longtemps défendu le besoin de continuité et de coopération après le Brexit.

“Cet accord contribuera à assurer cette stabilité, ainsi qu’à libéraliser le commerce dans des domaines tels que le numérique et les services.”