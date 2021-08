Coup de couteau à Birmingham: trois hommes hospitalisés après une bagarre – enquête de la police | Royaume-Uni | Nouvelles

Le commentateur expérimenté de F1 Ben Edwards dit qu’il se sent “déçu” pour Daniel Ricciardo, mais espère qu’il pourra renverser la vapeur en 2021. Ricciardo a enduré ce qu’il a décrit comme “définitivement” comme son début de saison le plus difficile dans sa carrière en Formule 1, après avoir été largement surpassé par son coéquipier […] More