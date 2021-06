Coup de couteau à Hyde Park : la police du Met enquête sur une attaque au couteau à Londres | UK | Nouvelles

Le garçon de 17 ans, qui reste à l’hôpital aujourd’hui, a été poursuivi par un groupe d’hommes, dont deux brandissaient des armes, qui semblaient mesurer environ un pied de long.

Une vidéo prise sur les lieux montre que l’adolescent est tombé au sol avant d’être frappé, frappé et poignardé. Des témoins crient de peur et s’écartent alors que le groupe poursuit l’adolescent. On ne sait pas ce qui a conduit à la violence choquante vers 21 heures hier soir dans l’un des parcs royaux.

La police météorologique enquête toujours et aucune arrestation n’a été effectuée, rapporte My London.

Un porte-parole a déclaré hier soir: “La police a été appelée à 21 heures le mardi 1er juin pour faire état d’une agression à Hyde Park.

«Les officiers et le service ambulancier de Londres étaient présents. Ils ont trouvé un homme qui souffrait de coups de couteau.

“Il a été transporté à l’hôpital pour y être soigné; nous attendons une mise à jour sur son état.”

À l’arrivée des premiers intervenants, un homme paniqué aurait été entendu crier : “Vite. Premiers secours, n’importe quoi. Vite.”

On ne pense pas que les blessures de la victime mettent sa vie en danger, mais une scène de crime reste en place dans le grand parc.

Le parc était occupé hier soir avec de grandes foules profitant d’une chaude soirée d’été alors que les températures commençaient enfin à monter en flèche.

Les témoins sont priés de contacter Met Police via 101 ref: 7861/01Jun.