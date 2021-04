Coup de couteau à Londres: enquête sur le meurtre lancée après une attaque à Willesden en plein jour | UK | Nouvelles

La police a été appelée à des rapports faisant état d’un coup de couteau à High Road, à Willesden Green, à 17 h 11, ce soir. Ils ont découvert un homme âgé d’une quarantaine d’années souffrant de coups de couteau. Cependant, il est mort sur les lieux.

La police du Met a déclaré dans un communiqué: “Une enquête pour meurtre a été ouverte à la suite d’un coup de couteau mortel à Willesden.

«La police a été appelée par le service d’ambulance de Londres à 17 h 11 le jeudi 29 avril pour signaler un homme souffrant de coups de couteau sur High Road, NW10. Des agents étaient présents.

«Malgré les meilleurs efforts des services d’urgence, l’homme, âgé de 40 ans, a été déclaré mort sur les lieux peu de temps après.

«Des travaux sont en cours pour l’identifier formellement et la police est en train de localiser et d’informer ses plus proches parents.

«Une scène de crime est en place et le public peut s’attendre à voir une présence policière accrue dans la région.

«Les enquêtes sont en cours et il n’y a pas eu d’arrestations.

“Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le 101 ou de tweeter @MetCC et de citer CAD 5109 / 29Apr.

“Vous pouvez également contacter l’organisation caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.”