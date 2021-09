Coup de couteau à Londres: un adolescent s’est précipité à l’hôpital alors que la police accordait des pouvoirs d’interpellation et de fouille | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police a été appelée par le London Ambulance Service peu avant 18 heures à la suite d’informations faisant état d’un coup de couteau sur Bourne Terrace à Paddington. L’adolescent a été transporté à l’hôpital pour y être soigné, mais on ne pense pas que ses blessures mettent sa vie en danger, a indiqué la police. La police a confirmé qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Un cordon de police reste en place dans les zones environnantes pendant qu’une enquête est menée.

L’inspecteur Brown de la police de Westminster a autorisé les pouvoirs d’interpellation et de fouille « pour empêcher de nouvelles escalades de violence grave ».

L’article 60 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l’ordre public sera en vigueur pendant 12 heures, de 19 h 30 le mercredi 8 septembre à 7 h 30 le jeudi 9 septembre.

Il couvrira des zones telles que Paddington, Maida Hill, Westbourne Green et West Kilburn.

La police de Westminster a tweeté: “En raison d’un incident à Bourne Terrace, W2 et pour éviter de nouvelles escalades de violence grave, l’inspecteur Brown a autorisé une section 60 à partir de 19 h 30 le 8 septembre 2021 jusqu’à 7 h 30 le 9 septembre 2021.”

La force a exhorté toute personne disposant d’informations à contacter la police au 101, citant la référence CAD 5754/08Sep.

La loi de 1994 sur la justice pénale et l’ordre public stipule qu’une ordonnance de l’article 60 « donne à la police le droit de fouiller des personnes dans une zone définie pendant une période de temps spécifique lorsqu’elle pense, avec raison, que : des violences graves auront lieu et qu’il est nécessaire de utiliser ce pouvoir pour empêcher une telle violence ; ou qu’une personne porte un objet dangereux ou une arme offensive ; ou qu’un incident impliquant des violences graves a eu lieu et qu’un instrument dangereux ou une arme offensive utilisée dans l’incident est transporté dans la localité ».

La loi ajoute : « L’article 60 est différent des autres pouvoirs d’interpellation et de fouille en ce qu’il requiert l’autorité d’un officier supérieur, et les agents effectuant des fouilles en utilisant ce pouvoir ne sont pas tenus d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner que la personne ou le véhicule transporte armes ou objets dangereux.

Le nombre d’interpellations et de fouilles a considérablement diminué en Angleterre et au Pays de Galles ces dernières années.

En 2020, il y a eu un total de 577 054 recherches en Angleterre et au Pays de Galles, selon le Home Office.

Le chiffre est d’environ un tiers du pic de 2009, lorsque 1,5 million a eu lieu.

Le pic de 2009 a coïncidé avec l’opération Blunt II de la police métropolitaine.

Le programme était soutenu par le maire de Londres de l’époque, Boris Johnson, et visait à lutter contre la criminalité au couteau dans la capitale.