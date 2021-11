Coup de grâce à Kyrie Irving

Kyrie Irving Il est mis à l’écart par les Brooklyn Nets pour ne pas vouloir se faire vacciner, ce qui est un sérieux problème pour une équipe qui joue à New York. La ville suit un protocole strict pour les stars de spectacles comme la NBA, et a même levé la main pour qu’elle puisse s’entraîner en qualifiant l’endroit de privé, mais même dans ce cas, un accord n’est pas atteint. Le joueur n’a pas été vacciné contre le coronavirus et dans cet état, il ne peut pas jouer de matchs à domicile au Barclays Center, alors la franchise a décidé de le mettre de côté jusqu’à ce qu’il puisse exercer la profession à plein temps et pas seulement assister à des réunions qui ont lieu à l’extérieur de la maison.

Dans la ville, il y a un mouvement institutionnel. Un nouveau maire prendra ses fonctions le 1er janvier. Eric Adams remplacera Bill de Blasio. Le nouveau locataire de la mairie a été interrogé sur la situation de Kyrie Irving dans une interview sur CNN et l’homme politique a laissé le ballon, sans grand sens, sur le toit de la NBA. « La ville de New York ne changera aucune règle. Il appartient à la NBA et à Kyrie de s’entendre pour le garder dans les Nets et de continuer à surveiller tous les athlètes qui viennent jouer ici. Je pense qu’ils vont le réparer. , a-t-il dit.

Eric Adams Il ne fait pas un bon début sur cet aspect, puisqu’en réalité la concurrence légale appartient à New York, c’est ce qui a mis la réglementation pour faire face à la pandémie, et les Nets s’y sont adaptés en prenant une décision déjà expliquée par Sean Des marques. LLa NBA ne rejette pas les joueurs non vaccinés, ce n’est écrit nulle part, il y a encore ceux qui jouent aux matchs cette saison. Que ce soit ou non un outil de pression pour qu’Adam Silver déménage, ce qui est peu probable étant donné que Kyrie est le seul problème de ce type à ce stade, le maire élu de la ville voit le conflit de cette manière particulière.

Adams, un policier afro-américain à la retraite maintenant en politique, avait créé un débat en remportant son poste de maire en assurant qu’il réviserait les protocoles COVID. C’est pourquoi la nouvelle déclaration est une carafe d’eau non pas froide mais glacée, dans laquelle le conseiller municipal confirme que la règle continuera comme elle l’est actuellement, au moins pendant longtemps.

« C’est sa détermination, c’est son corps. Je ne peux rien lui dicter, il doit faire ce qu’il veut », a-t-il déclaré. « Je suis un fan des Nets et j’adore Kyrie. Je pense que c’est une pièce dont nous avons besoin pour remporter le championnat », a-t-il ajouté.

Irving est sous contrat et contrôlé par l’équipe, mais il ne peut pas rencontrer ses coéquipiers ou faire une routine de groupe jusqu’à ce que ces règlements COVID changent ou la position de son équipe sur son statut concernant les changements de vaccination. Nash, après avoir entendu ce que le nouveau maire a dit, a fait allusion à la cohésion du groupe dans laquelle le désordre est éclairci.