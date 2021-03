Coup de marteau du SNP: le financement de Boris révèle des fissures dans la tentative d’indépendance désespérée – nouveau rapport | Politique | Nouvelles

Alex Salmond met en garde contre une « action internationale » pour l’indépendance

Dans un coup de marteau aux plans d’indépendance du SNP, un rapport de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) affirme que le financement du gouvernement écossais est 30% plus élevé qu’en Angleterre en raison de la formule Barnett. Un total de 1,30 £ par personne est dépensé pour les services publics en Écosse pour 1 £ au sud de la frontière.

L’étude indique que la quasi-totalité de cet écart, 28,9 pence sur 30,6 pence totale, est due à «des niveaux de financement relativement élevés du gouvernement britannique via la formule Barnett».

Pendant ce temps, les recettes nettes des impôts déconcentrés du gouvernement écossais ne représentent qu’un marginal 1,7p sur 30,6p.

Le groupe de réflexion affirme que la petite contribution du gouvernement écossais était due au fait que l’administration dirigée par le SNP avait obtenu des résultats «relativement médiocres par rapport au reste du Royaume-Uni depuis la dévolution des pouvoirs fiscaux».

Mais ils ont constaté que les impôts décentralisés du gouvernement écossais contribuaient pour une somme modeste mais croissante à son financement.

L’IFS a publié un rapport alors que les dirigeants politiques écossais se réunissaient pour leur premier débat (Image: .)

Le rapport a été réalisé par l’IFS (Image: .)

Les plans suggèrent que le financement de base sera d’environ 3% plus élevé en 2021-2022 qu’en 2010, mais la croissance démographique signifie qu’il est d’environ 2% inférieur par personne.

Dans le rapport, l’IFS a également affirmé que le gouvernement écossais avait choisi d’utiliser une partie de son financement temporaire contre les coronavirus pour payer des engagements de dépenses permanents.

Une note d’information de l’IFS a déclaré que l’administration dirigée par le SNP avait reçu 9,5 milliards de livres sterling supplémentaires du gouvernement britannique en financement lié à Covid, sur la base de ses chiffres de la Commission fiscale écossaise.

Mais le rapport souligne que tous les fonds supplémentaires ne sont pas destinés aux dépenses liées à Covid, certains étant utilisés pour prolonger la gratuité des repas scolaires et des voyages en bus gratuits.

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon SNUBS le gouvernement britannique dans une farce de cartes de Noël

Le Trésor britannique a alloué au gouvernement écossais plus de 14 milliards de livres sterling de financement supplémentaire (Image: .)

Il a averti que ces engagements devraient être financés sur le budget de base en 2022/23 et au-delà, là où l’argent est susceptible d’être « serré ».

Environ les deux tiers du financement du gouvernement écossais proviennent de la subvention globale qu’il reçoit du gouvernement britannique, mais l’impôt sur le revenu écossais contribuera à 27% et les autres impôts écossais à 5,5%, les emprunts contribuant aux 0,5% restant.

Le Trésor britannique a alloué au gouvernement écossais plus de 14 milliards de livres sterling de financement supplémentaire via la formule Barnett depuis le début de la pandémie.

Cela s’ajoute à la subvention globale et à un important soutien direct du gouvernement britannique aux personnes et aux entreprises en Écosse.

NE MANQUEZ PAS:

Sir John Major attaqué par le n ° 10 dans le vote pour l’indépendance écossaise [LATEST]

L’intrigue du « jeu » d’Alex Salmond est la « plus grande menace que le Royaume-Uni ait jamais affrontée » [REVEAL]

Nicola Sturgeon fait honte pour ses « promesses sans valeur » [INSIGHT]

La secrétaire écossaise aux Finances, Kate Forbes, a déclaré que les politiques fiscales décentralisées avaient apporté une « certitude » (Image: .)

Le gouvernement écossais avait reçu 9,7 milliards de livres sterling supplémentaires du gouvernement britannique dans le seul financement lié au COVID en 2021/22.

David Phillips, directeur associé de l’IFS et auteur du rapport, a déclaré: « En excluant le financement temporaire du COVID-19, le gouvernement écossais a plus de 1,30 £ par personne à dépenser pour les services publics cette année pour chaque 1 £ de dépenses par personne sur des services comparables. En Angleterre.

«Ceci est presque entièrement dû au financement reçu du gouvernement britannique via la formule Barnett, avec moins de 2p de l’écart dû aux emprunts du gouvernement écossais et à la hausse des impôts sur le revenu.

«En effet, la performance relativement faible de l’économie écossaise signifie que les recettes nettes provenant de l’impôt sur le revenu n’ont augmenté que légèrement, malgré les augmentations fiscales en Écosse.

« Ils seraient tombés par rapport à un monde sans déconcentration fiscale si ces hausses d’impôts n’avaient pas été mises en œuvre, nous rappelant que la déconcentration comporte des risques autant que des opportunités. »

Il a poursuivi: « Des plans de dépenses probablement serrés à Westminster pourraient signifier que la prochaine administration de Holyrood devra envisager des augmentations d’impôts ou des réductions de certains services – notamment pour payer des politiques à long terme sur les repas scolaires gratuits, les transports publics, la taxe d’habitation et la santé mentale. services, qui cette année seront payés pour l’utilisation d’un financement temporaire COVID-19. «

L’Écosse « pire » avec l’indépendance, selon Alister Jack

Pamela Nash, directrice générale de Scotland in Union, a déclaré que le rapport était «une confirmation que l’Écosse est plus forte au Royaume-Uni».

Elle a ajouté: «Toutes les parties du Royaume-Uni mettent en commun les ressources et les partagent en fonction des besoins, ce qui signifie que nous pouvons dépenser plus pour notre NHS, nos écoles et d’autres services publics.

«Plutôt que d’être obsédée par le moment choisi pour un autre référendum, il est temps de faire preuve d’honnêteté de la part de Nicola Sturgeon sur la façon dont une Écosse distincte permettrait de combler l’écart immédiat entre les dépenses et les revenus – de combien augmenterait-elle les impôts et de combien réduirait-elle les écoles et les hôpitaux?

« Mais il serait préférable qu’elle abandonne sa campagne pour diviser l’Écosse et se concentre plutôt sur le rassemblement des gens alors que nous nous remettons de Covid. »

Maurice Golden, porte-parole de l’économie conservatrice écossaise, a déclaré: «Cette analyse montre clairement que la place de l’Écosse au Royaume-Uni sera essentielle pour que notre reprise économique réussisse après le coronavirus.

«L’argent supplémentaire que l’Écosse obtiendra grâce à la formule Barnett dans les mois et les années à venir sera essentiel pour sauver des emplois, soutenir les entreprises, faire croître l’économie et offrir une formation de haute qualité à la main-d’œuvre.

«Il y a un risque cependant, le plan de division et inutile du SNP d’organiser un autre référendum sur l’indépendance cette année placerait un enjeu au cœur de la reprise économique de l’Écosse.»

Maurice Golden, porte-parole des Scottish Tories Finance (Image: .)

Daniel Johnson, porte-parole écossais du financement du travail, a déclaré: « Cela remet en question la véritable motivation derrière le rejet par le SNP des revendications budgétaires du travail. On nous a dit qu’un salaire équitable pour les soignants ne pouvait être atteint que par des fonds récurrents, et non par de l’argent COVID d’urgence.

«Si les fonds temporaires du COVID sont en fait utilisés pour des engagements de dépenses permanents, quelle excuse le SNP a-t-il pour que les héroïques travailleurs sociaux écossais se voient refuser un salaire équitable, et que disent-ils aux individus et aux entreprises qui n’ont pas eu de soutien Covid ou qui sont insuffisants? ?

«Nous avons besoin d’agir maintenant, pas d’excuses. Nous avons besoin d’un plan de relance qui rétablit et fait croître notre économie, plutôt que de manipulations budgétaires pour livrer des révélations électorales. Les entreprises ont besoin d’aide maintenant, pas des retards dans le soutien du SNP»

En réponse au rapport, la secrétaire aux finances Kate Forbes a déclaré qu’il mettait en lumière une décennie d’austérité « implacable » de la part des conservateurs, ajoutant que les impôts décentralisés permettraient de lever plus de 500 millions de livres cette année.

Elle a déclaré: «Bien que la formule Barnett fournisse à l’Écosse des dépenses publiques par habitant légèrement plus élevées qu’en Angleterre, elle est déjà attaquée par les conservateurs à Westminster, qui ont réduit notre budget d’investissement de 5% et dépouillé le Parlement écossais de ses pouvoirs. ils peuvent s’engager dans des dépenses «en barils de porc» par le biais du fonds dit de nivellement.

«Le financement de l’Écosse ne sera jamais sûr sous un Premier ministre qui a déclaré qu’une livre dépensée à Croydon vaut mieux qu’une livre dépensée à Strathclyde.

« Une Écosse indépendante serait en mesure de faire des choix différents, et nous donnerait tous les leviers économiques nécessaires pour faire croître notre économie et pour faire les choix de dépenses publiques les mieux adaptés aux intérêts de l’Écosse – comme ne pas dépenser des centaines de milliards de livres sur le missile Trident. programme.

« Presque tous les pays indépendants ont un déficit et gèrent une dette – en effet, le Royaume-Uni a actuellement une dette nationale de plus de 2 billions de livres sterling. »