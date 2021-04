Coup de mort probable pour les masques (et distance) et preuve numérique La pandémie de COVID n’a pas existé (Royaume-Uni) ⋆ .

par Peter Tocci, poste d’activiste:

Nonobstant l’hypothèse, l’étude citée ci-dessous devrait à peu près régler les problèmes de masque (et de distanciation). Sinon, nous pouvons avoir un témoignage du pouvoir de la propagande sur les faits.

Les masques faciaux à l’ère du COVID-19: une hypothèse de santé

Hypothèses Med. 2021 Jan; 146: 110411.

Publié en ligne 2020 Nov 22. doi: 10.1016 / j.mehy.2020.110411

Conclusion

Les preuves scientifiques existantes remettent en question la sécurité et l’efficacité du port du masque facial comme intervention préventive contre le COVID-19. Les données suggèrent que les masques faciaux médicaux et non médicaux sont inefficaces pour bloquer la transmission interhumaine de maladies virales et infectieuses telles que le SRAS-CoV-2 et le COVID-19, soutenant contre l’utilisation des masques faciaux.

Il a été démontré que le port de masques faciaux avait des effets physiologiques et psychologiques négatifs importants. Ceux-ci incluent l’hypoxie, l’hypercapnie, l’essoufflement, l’augmentation de l’acidité et de la toxicité, l’activation de la peur et de la réponse au stress, l’augmentation des hormones de stress, l’immunosuppression, la fatigue, les maux de tête, la baisse des performances cognitives, la prédisposition aux maladies virales et infectieuses, le stress chronique, l’anxiété et dépression. Les conséquences à long terme du port d’un masque facial peuvent entraîner une détérioration de la santé, le développement et la progression de maladies chroniques et la mort prématurée. Les gouvernements, les décideurs et les organisations de santé devraient utiliser une approche appropriée et fondée sur des preuves scientifiques en ce qui concerne le port des masques faciaux, lorsque ce dernier est considéré comme une intervention préventive pour la santé publique.

Aussi, dans le Hypothèse section:

Étant donné que les cas asymptomatiques ou peu symptomatiques sont plusieurs fois plus élevés que le nombre de cas déclarés, le taux de létalité est considérablement inférieur à 1% [5]. Cela a été confirmé par le responsable du National Institute of Allergy and Infectious Diseases des États-Unis, déclarant que «les conséquences cliniques globales du COVID-19 sont similaires à celles de la grippe saisonnière sévère» [5], ayant un taux de létalité d’environ 0,1% [5], [6], [7], [8]. En outre, les données provenant de patients hospitalisés atteints de COVID-19 et du grand public indiquent que la majorité des décès concernaient des personnes âgées et atteintes de maladies chroniques, ce qui confirme la possibilité que le virus puisse exacerber les conditions existantes mais provoque rarement la mort par lui-même. [9], [10].

L’énoncé d’hypothèse doit être tempéré par trois faits irréfutables: 1) aucune étude n’existe pour prouver la cause – cela semble juste être une hypothèse (quelqu’un?); 2) une mauvaise utilisation flagrante du test PCR dans le monde avec trop de cycles appliqués; et 3) surtout, l’inutilité fondamentale de la PCR pour diagnostiquer / confirmer une infection en raison de l’incapacité à établir la charge virale chez le sujet. Sans oublier que la version Euro n’était même pas formulée sur le virus SC-2. Veuillez consulter la section Cas de COVID confirmés? dans «5G» Hysteria Times Corona Hysteria Equals Hysteria Squared

En outre, le terme «cas asymptomatiques» est utilisé. Il est suggéré qu’il s’agit d’un non-sens officiel évoqué pour promouvoir la peur de la transmission asymptomatique (maintenant démystifiée). Alors que le scénario le plus probable est que la fonction immunitaire d’une personne a réellement fonctionné et qu’il y a des déchets viraux flottant autour desquels le test reprend, donnant la fausse impression classique.

Escroquerie COVID:

Dr Vernon Coleman (Angleterre): Vidéo:

Preuve définitive et irréfutable que la pandémie de Covid-19 n’a jamais existé – 12h20

https://brandnewtube.com/watch/final-irrefutable-proof-that-the-covid-19-pandemic-never-existed_JmPw8cUxQG1w7NP.html

Transcription ci-dessous, trois notes:

Il dit:

Je souligne, depuis mars 2020, que le gouvernement a été officiellement informé que le coronavirus n’était pas plus mortel que la grippe. Le lien vers la preuve officielle de cela se trouve sur mes deux sites Web…

Ce lien n’est pas vraiment “ ressorti ” comme on pourrait le penser dans la déclaration, je propose donc l’histoire du retrait du COVID de la liste High Concern par le service de santé publique britannique des quatre pays juste avant le verrouillage massif là-bas. C’est peut-être même ce à quoi il fait référence, pas sûr que le COVID-19 «mis hors service» par les autorités sanitaires britanniques – 29/03/20

Également:

Et la semaine dernière, The Guardian a confirmé que de hauts responsables du gouvernement britannique estiment que 2 à 10% des résultats positifs peuvent être exacts.

Comme indiqué, même précis des résultats positifs n’auraient aucun sens.

Et:

Nous devons nous rappeler, bien sûr, qu’il n’y a eu pratiquement aucun décès officiel de grippe. La grippe semble avoir mystérieusement disparu à l’époque où le covid-19 a existé.

[Probably speaking of UK, not global. US info isn't easy to pin down, but it is much easier to find flu vaccine info than flu info 🙂 And the warning that it's more important than ever to get your flu shot. Have fun with this page. – pt]

Si vous faites défiler vers le bas de cette page sur le site de Coleman, vous verrez deux livres électroniques gratuits qui pourraient également être utiles. Je n’ai regardé ni l’un ni l’autre, je vais donc laisser le processus de vérification à vous tous 🙂

Transcription de la vidéo:

Je suis fatigué des mensonges et des idées fausses qui ont été répandus au sujet du covid-19 au cours des douze derniers mois. J’ai perdu le compte du nombre de façons dont les politiciens et les journalistes ont tenté d’induire le public en erreur.

L’un des mensonges les plus rouillés est que le nombre de personnes décédant au Royaume-Uni était bien supérieur à la normale l’année dernière – à cause du covid-19.

Un consultant hospitalier à qui j’ai parlé il y a quelques jours a insisté sur le fait que le total de décès plus élevé prouvait à quel point la covid-19 est vraiment mortelle. Il avait tort, bien sûr.

