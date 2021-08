Coup de pouce à la connectivité ferroviaire Inde-Bangladesh ! Services de fret rétablis sur la liaison ferroviaire Haldibari-Chilahati

Cela devrait renforcer la connectivité ferroviaire ainsi que le commerce bilatéral entre les deux pays.

Après une période de plus de 50 ans, l’Inde et le Bangladesh ont récemment commencé à exploiter régulièrement des trains de marchandises sur la route ferroviaire restaurée Haldibari-Chilahati. Cela devrait renforcer la connectivité ferroviaire ainsi que le commerce bilatéral entre les deux pays. Le Premier ministre Narendra Modi et son homologue bangladais Sheikh Hasina avaient inauguré la liaison ferroviaire restaurée le 17 décembre 2020. Cependant, après cela, aucun train n’a officiellement circulé sur la voie ferrée en raison de la situation de pandémie de Covid. Selon un rapport de PTI, dimanche à 10h30, le train de marchandises chargé de copeaux de pierre avec 58 wagons est sorti de la gare de Dimdima à Alipurduar. La destination du train est Chilahati au Bangladesh via Haldibari.

De la gare d’Haldibari à la frontière internationale, la distance parcourue est de 4,5 kilomètres et la distance est de 7,5 kilomètres de Chilahati jusqu’au « point zéro ». Le train de marchandises, après avoir traversé la gare de Haldibari, est arrivé au poste de contrôle de l’immigration à Khalpara-Dangapara, selon le rapport. Dimanche, le journal Dhaka Tribune avait rapporté que la liaison ferroviaire de Haldibari à Chilahati est la cinquième liaison ferroviaire entre l’Inde et le Bangladesh qui a été rendue opérationnelle. Les articles qui peuvent être exportés par cette voie ferrée de l’Inde au Bangladesh comprennent des pierres et des rochers, des fruits frais, des céréales alimentaires, des piments, des oignons, de l’ail, du gingembre, des cendres volantes, des engrais chimiques, du calcaire, du bois et de l’argile. Toutes les fournitures exportables sont autorisées du Bangladesh vers l’Inde.

Après la partition en 1947, jusqu’à sept liaisons ferroviaires étaient fonctionnelles entre l’Inde et le Bangladesh (anciennement connu sous le nom de Pakistan oriental) jusqu’en 1965. À l’heure actuelle, il existe quatre liaisons ferroviaires entre les deux pays qui sont opérationnelles. Ces liaisons ferroviaires fonctionnelles sont Petrapole – Benapole, Gede – Darshana, Singhabad – Rohanpur, Radhikapur – Birol. La liaison ferroviaire entre Haldibari et Chilahati est l’une de ces voies ferrées qui était opérationnelle jusqu’en 1965. Selon le rapport, les dirigeants des deux pays se sont engagés à relancer toutes les liaisons ferroviaires d’avant 1965 entre l’Inde et le Bangladesh. Les travaux de restauration pour relancer cette liaison ferroviaire ont été entrepris par les chemins de fer des deux nations, ajoute le rapport.

