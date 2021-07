Coup de pouce à la liberté pour les enfants et les enfants à double piqûre – l’auto-isolement prend fin | Politique | Nouvelles

Salaire du NHS: Sajid Javid dit qu’il “considére la recommandation”

Sajid Javid a déclaré aux députés que les plus de 18 ans avec une protection complète contre le coronavirus et un test PCR négatif ne devront plus rester à la maison pendant 10 jours après une alerte de test et de traçabilité. Il a déclaré hier que les enfants seront également exemptés de quarantaine, même si les moins de 18 ans ne peuvent actuellement pas recevoir de vaccins Covid, à condition qu’ils soient négatifs pour le virus.

Jusqu’à présent, 33,9 millions de personnes ont reçu les deux doses du vaccin.

M. Javid a déclaré que la fin de l’isolement forcé était possible en raison du succès du déploiement du vaccin.

Il a déclaré : « La liberté est à nouveau dans notre ligne de mire, grâce au mur protecteur du programme de vaccination de ce pays et aux énormes progrès que nous avons réalisés pour maîtriser ce virus. »

Mais des millions de personnes pourraient encore être condamnées à rester chez elles jusqu’à ce que les nouvelles règles entrent en vigueur le 16 août.

M. Javid a également suggéré que les cas pourraient atteindre plus de 100 000 par jour au cours de l’été à mesure que les restrictions sont assouplies.

Sa déclaration faisait suite à l’annonce lundi de Boris Johnson de son objectif de supprimer la plupart des réglementations Covid à partir du 19 juillet.

Faisant écho à la promesse du Premier ministre d’une approche prudente, le secrétaire à la Santé a déclaré aux députés: «Je comprends que certaines personnes soient prudentes à l’idée d’assouplir les restrictions.

« Mais nous devons équilibrer les risques. Les risques d’un virus qui a été diminué, mais pas vaincu, contre les risques de maintenir ces restrictions, et les difficultés sanitaires, sociales et économiques que nous savons qu’elles entraînent.

« L’auto-isolement a joué un rôle essentiel en nous aidant à maîtriser ce virus, en refusant au virus le contact humain dont il a besoin pour se propager.

«Et je suis très reconnaissant envers les nombreuses personnes à travers le Royaume-Uni qui ont fait leur devoir de manière désintéressée, en faisant des sacrifices pour que nous puissions tenir le virus à distance.

«Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour soutenir les personnes qui ont dû s’isoler. Hier, nous avons annoncé que nous prolongerions notre soutien financier jusqu’en septembre. Je suis pleinement conscient de la difficulté que cela a été. Et que cela signifiait que les gens rataient des moments précieux et passaient du temps loin de leurs proches. »

M. Javid a déclaré que les vaccins Covid offraient une « énorme protection » contre le virus. Il a ajouté: «Ce mur de protection, parce que c’est ce qu’il est, signifie que les chances ont changé en notre faveur, et nous pouvons revoir de nombreuses mesures que nous avons dû mettre en place.

«Cela est particulièrement important lorsque près des deux tiers des adultes ont reçu les deux doses d’un vaccin et bénéficient donc de la protection maximale offerte.

«Nous serons bientôt en mesure d’adopter une approche basée sur les risques, qui reconnaît les énormes avantages que les vaccins offrent, à la fois aux personnes qui reçoivent le vaccin et à leurs proches également.

« Ainsi, à partir du 16 août, lorsqu’encore plus de personnes bénéficieront de la protection des deux doses et lorsque la modélisation suggère que le risque de virus sera plus faible, toute personne en contact étroit avec un cas positif n’aura plus à s’auto-isoler, si ils ont été complètement vaccinés.

“Si quelqu’un reçoit sa deuxième dose juste avant ou après le 16 août, il devra attendre deux semaines après avoir reçu le deuxième vaccin pour bénéficier de ces nouvelles libertés afin que le vaccin ait le temps de construire la protection maximale possible.”

M. Javid a déclaré que, dans le cadre du nouveau régime de test et de traçabilité, le gouvernement conseillera à toute personne en contact avec une personne infectée de “faire un test PCR dès que possible afin qu’elle

peut avoir la certitude de son état ».

Il a ajouté: «Bien sûr, toute personne testée positive devra s’auto-isoler, qu’elle ait eu le vaccin ou non.

« Cette nouvelle approche signifie que nous pouvons gérer le virus d’une manière proportionnée à la pandémie, tout en maintenant les libertés qui sont si importantes pour nous tous. »

M. Javid a souligné que les nouvelles règles pour les jeunes entreront en vigueur avant la rentrée scolaire de septembre.

Il a déclaré: «Nous avons soigneusement réfléchi à la manière dont nous pouvons nous assurer que les jeunes vivent des expériences de vie si importantes pour leur développement tout en les protégeant de ce virus mortel.

« Conformément à l’approche pour les adultes, toute personne de moins de 18 ans, qui est un contact étroit d’un cas positif, n’aura plus besoin de s’auto-isoler.

«Au lieu de cela, ils recevront des conseils pour savoir s’ils doivent se faire tester, en fonction de leur âge, et ils devront s’auto-isoler s’ils sont positifs.

«Nous examinons également les règles d’auto-isolement pour les arrivées internationales afin que nous puissions supprimer la nécessité pour les personnes entièrement vaccinées de s’isoler à leur retour des pays de la liste orange et le secrétaire aux Transports mettra à jour la Chambre plus tard cette semaine.

« Pas à pas, et coup par coup, nous remplaçons la protection temporaire des restrictions par la protection à long terme d’un vaccin afin que nous puissions restaurer les libertés que nous chérissons et les expériences qui comptent tant pour nous tous.

« Jouons tous notre rôle, pour nous protéger et pour protéger les autres, alors que nous entrons dans ces quelques semaines cruciales.

“Pour que dans cette bataille entre le vaccin et le virus, le vaccin l’emporte.” Les travaillistes ont qualifié le plan du gouvernement d'”imprudent” et ont appelé les ministres à maintenir des protections telles que le port de masques.

Calum Semple, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences, a déclaré que la levée des restrictions sur les coronavirus est un « risque calculé ».

Le professeur Semple a déclaré: «Nous avons de bonnes données qui indiquent que nous rompons progressivement les liens dans la chaîne entre les cas communautaires et les cas graves à l’hôpital.

«Je dois souligner, en regardant les données hier soir, que 88% des personnes hospitalisées, d’après ce que j’ai pu voir, n’avaient pas été vaccinées ou avaient reçu le vaccin mais n’avaient pas eu la chance de développer une immunité.

“Il y a maintenant un signal incroyablement fort que la vaccination fonctionne et protège la grande majorité des gens.”

Kate Nicholls, directrice générale de UK Hospitality, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui ne va pas assez loin, assez rapidement.

“Le secteur connaît de graves pénuries de personnel, aggravées massivement par l’absence de membres de l’équipe à qui l’on a demandé de s’isoler malgré le fait de ne pas avoir partagé les quarts de travail avec des collègues testés positifs.”