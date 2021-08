Coup de pouce à l’aviation du nord-est ! L’opération de vol commercial commence à l’aéroport de Tezu dans l’Arunachal Pradesh

Jeudi, un avion ATR 72 de Flybig Airlines, avec pas moins de 30 passagers à bord, s’est envolé pour la capitale de l’Assam, Guwahati.

Coup de pouce à l’aviation dans le Nord-Est ! L’aéroport de Tezu, situé dans le district de Lohit, en Arunachal Pradesh, a commencé à exploiter des vols commerciaux. Jeudi, un avion ATR 72 de Flybig Airlines, avec pas moins de 30 passagers à bord, s’est envolé pour la capitale de l’Assam, Guwahati. Le service de vol a été signalé par le ministre en chef Pema Khandu. Avec cela, Tezu est devenu le deuxième terrain d’atterrissage avancé de l’Arunachal Pradesh à lancer des opérations de vol commercial après Pasighat dans le district d’East Siang, d’où Flybig Airlines a commencé à desservir Guwahati au mois de mai, selon un rapport de la PTI. Selon Kiren Rijiju, ministre de l’Union du droit et de la justice, députée de l’Arunachal Pradesh, c’est le début d’un nouveau voyage dans l’aviation civile pour les habitants de cet État du nord-est.

Khandu a déclaré que l’opérationnalisation de cet aéroport renforcera la connectivité de l’est de l’Arunachal Pradesh, facilitant un accès rapide et facile aux activités économiques, aux entreprises ainsi qu’aux services de santé pour le public. Selon le CM, à partir de Tezu, le démarrage d’un service de vol revêt une grande importance car l’État partage des frontières internationales avec trois nations différentes – la Chine, le Bhoutan et le Myanmar. En outre, plusieurs membres de l’armée indienne et des paramilitaires servent dans différentes parties de cet État du nord-est. Désormais, avec le début des vols au départ de Tezu, ils auront un mode de transport plus rapide vers et depuis leur domicile, a-t-il déclaré. Le CM a en outre annoncé que tout le personnel de l’armée indienne et des paramilitaires utilisant les services de vol Flybig Airline (Guwahati-Tezu ainsi que Guwahati-Pasighat) paiera un aller simple de seulement 75 Rs jusqu’au 31 décembre 2021.

Plus tard, Khandu a tweeté mentionnant que Tezu est la septième destination nationale dans la région du nord-est de l’Inde dans le cadre du programme UDAN, ce qui donne un coup de pouce à la connectivité régionale. Le ministre en chef a également exhorté Mandavia à rechercher des possibilités d’étendre ces services de vol aux ALG restants opérationnels dans l’État du nord-est. Le CM de l’Arunachal Pradesh a également informé que le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, lui avait récemment assuré que l’État du nord-est bénéficierait de trois aéroports supplémentaires dans les districts de West Kameng, Upper Subansiri et Dibang Valley. Actuellement, l’acquisition de terres est en cours, a-t-il ajouté.

