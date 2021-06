Coup de pouce à l’Inde numérique ! Les 15 gares de la vallée du Cachemire d’Indian Railways sont intégrées au réseau Wi-Fi ferroviaire

in

À l’occasion de la Journée mondiale du WiFi, Srinagar et 14 gares de la vallée du Cachemire font désormais partie de l’un des plus grands réseaux WiFi publics intégrés au monde.

Donner un coup de pouce à l’Inde numérique, Indian Railways célèbre la Journée mondiale du WiFi le 20 juin en intégrant les 15 gares de la vallée du Cachemire, y compris Srinagar, avec le vaste réseau WiFi de 6021 gares du transporteur national. L’installation WiFi publique – RailWire, établie par RailTel, est désormais disponible dans les 15 gares du Cachemire, à savoir Baramula, Pattan, Hamre, Mazhom, Budgam, Pampore, Srinagar, Kakapora, Sadura, Avantipura, Anantnag, Panzgam, Bijbehara, Qazigund et Banihal, répartis dans quatre quartiers généraux de district – Srinagar, Banihal, Qazigund et Budgaon. L’installation Wifi était déjà disponible dans 15 gares du territoire de l’Union de Jammu – Kathua, Chhan Arorian, Budhi, Hira Nagar, Samba, Ghagwal, Vijaypur, Bari Brahman, Sangar, Jammu Tawi, Bajalta, Ram Nagar, Manwal.

Selon le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, le WiFi joue un rôle crucial pour connecter les gens. Le service Internet comble également à un rythme rapide la fracture numérique entre l’Inde urbaine et rurale. À l’occasion de la Journée mondiale du WiFi, Srinagar et 14 gares de la vallée du Cachemire font désormais partie de l’un des plus grands réseaux WiFi publics intégrés au monde, reliant plus de 6 000 gares. Ainsi, toutes les gares de la Vallée disposent désormais d’un réseau WiFi public.

Selon le ministère des Chemins de fer, l’installation WiFi dans les gares sera disponible pour toute personne disposant d’un smartphone avec une connexion mobile fonctionnelle pour des considérations KYC. L’accès au service WiFi connecte les communautés et ouvre également un monde d’opportunités de croissance et d’innovation. La célébration de la Journée mondiale du WiFi cette année souligne la nécessité d’accélérer l’accès à des installations WiFi abordables pour combler la fracture numérique, a déclaré le ministère. Le transporteur national s’efforce de transformer les gares à travers le pays en hub numérique en fournissant une installation WiFi publique dans les gares et 6021 gares en Inde sont en direct avec l’installation RailWire WiFi de RailTel, a ajouté le ministère.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.