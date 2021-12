Coup de pouce à l’innovation : aider les startups à trouver leurs marques

Les startups du lot incluent Weedeo, PropertyAdviser.in, Feemonk, Ucchvas Technologies, Ginzer Technologies, TriDE Moblity, Gravton, Roligt Foods, Huemn, PayNet Systems et Swap Dietetics.

T-Hub basé à Hyderabad, un incubateur de startups qui alimente les produits de nouvelle génération avec de nouveaux modèles commerciaux, a annoncé la sélection de 11 startups pour la troisième édition de son programme de financement T-Angel. En permettant à l’écosystème d’investissement providentiel, T-Hub vise à mettre en relation des startups potentielles avec des investisseurs providentiels intéressés dans la région. Les startups sélectionnées bénéficieront d’ateliers pour être prêtes à investir et permettre aux réseaux potentiels d’investisseurs providentiels et aux particuliers fortunés (HNI) de découvrir des startups à fort potentiel.

Présélectionnées parmi près de 68 applications à travers le pays, les startups proviennent de divers secteurs tels que l’immobilier, le SaaS, le commerce électronique et les véhicules électriques, les soins de santé, l’éducation, l’automobile, la logistique, les services environnementaux, la sécurité et l’Internet des objets font partie de cette cohorte. Avec un mélange d’apprentissage en investissement, de mentorat et d’évaluation pendant 90 jours, ces startups seront en mesure de mieux connaître leurs investisseurs et de se connecter avec d’autres startups, conseillers, partenaires et l’écosystème T-Hub bien en réseau.

Srinivas Rao Mahankali (MSR), PDG de T-Hub, a déclaré : « Le programme T-Angel est une opportunité extraordinaire pour nous de rencontrer et de travailler avec certains des entrepreneurs et innovateurs les plus talentueux d’Inde. Le programme fournit essentiellement un cadre pour une évaluation de l’état actuel de l’entité, aide à identifier et à construire une proposition de valeur forte pour la startup et accélère son parcours de croissance grâce à l’accès à des ressources de financement, des mentors.

Le programme fournira des mentors dévoués, diverses avenues de financement, des séances de réseautage pour les investisseurs et d’apprentissage. La formation pour ces startups sera de deux sessions de plusieurs jours et couvrira des sujets pour aider les startups à comprendre les terminologies, les processus et les bonnes pratiques en matière de collecte de fonds. Les chefs d’équipe du programme suivront de près les startups présélectionnées pour déterminer le rythme et les corrections de cap sur la durée du programme. Les startups auront également l’opportunité de parler avec trois investisseurs actifs dans leur espace, ainsi que de bénéficier d’un support prolongé pendant deux mois via l’adhésion à la communauté de T-Hub.

