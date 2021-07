Coup de pouce au mouvement de fret ferroviaire Inde-Népal ! Les opérateurs peuvent utiliser les chemins de fer indiens pour transporter des conteneurs à destination du Népal

in

Cette libéralisation permettra aux forces du marché de se manifester dans le segment du fret ferroviaire dans le pays voisin.

Coup de fouet au transport ferroviaire entre l’Inde et le Népal ! Désormais, tous les opérateurs de trains de fret sont autorisés à utiliser le réseau des chemins de fer indiens pour transporter tous les conteneurs à destination du pays voisin, le Népal, qu’il s’agisse de fret bilatéral entre l’Inde et le Népal ou de fret de pays tiers des ports indiens au Népal. Selon le ministère des Chemins de fer, cette libéralisation permettra aux forces du marché de se manifester dans le segment du fret ferroviaire dans le pays voisin. Cela est susceptible d’augmenter l’efficacité ainsi que la compétitivité des coûts, bénéficiant à terme au consommateur népalais, a-t-il déclaré. Ces opérateurs de trains de marchandises comprennent les opérateurs de trains de conteneurs publics et privés, de trains de marchandises spéciaux, de trains de marchandises automobiles, ou tout autre opérateur autorisé par le transporteur national.

Cette décision est entrée en vigueur le 9 juillet 2021 à la suite de l’échange formel de notes verbales ainsi que de copies signées de la lettre d’échange entre les responsables indiens et népalais. Suite à cette lettre d’échange, toutes sortes de marchandises dans toutes les catégories de wagons pouvant transporter des marchandises à l’intérieur du pays sur le réseau des chemins de fer indiens peuvent également transporter des marchandises à destination et en provenance du Népal. Le déménagement devrait réduire les coûts de transport des automobiles ainsi que de certains autres produits dont le transport s’effectue dans des wagons spéciaux.

En outre, les wagons appartenant à la Nepal Railway Company seront autorisés à transporter des marchandises à destination du Népal (à l’arrivée et au départ sur les routes de Kolkata/Haldia à Biratnagar/Birganj) sur le réseau ferroviaire indien conformément aux normes et procédures des chemins de fer indiens. . La signature de cette LoE, selon le ministère, marque une nouvelle étape dans les efforts de l’Inde pour renforcer la connectivité régionale dans le cadre de la politique « Le quartier d’abord ». Le ministère a en outre déclaré que la lettre d’échange actuelle avait été finalisée et signée le 28 juin 2021 par le gouvernement népalais, qui a été reconnu par le ministère indien des chemins de fer en signant la LoE le 29 juin 2021.

