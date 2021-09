Coup de pouce au projet de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad ! 12 villages de Palghar décident de céder des terres

in

Dans l’État du Gujarat, près de 97 % des terres nécessaires au projet ont été acquises.

Projet de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : De plus en plus de villages sont maintenant prêts à céder des terres pour le premier train à grande vitesse de l’Inde ! Au cours du dernier mois, le processus d’acquisition de terres pour le prochain projet de train à grande vitesse Mumbai – Ahmedabad a pris de l’ampleur avec 12 villages du district de Palghar, qui étaient couverts par la loi Panchayats – Extension to Scheduled Areas (PESA), passant des résolutions à travers leur gram sabhas à céder des terres pour le corridor ferroviaire à grande vitesse, selon un rapport d’IE. Le train à grande vitesse Mumbai – Ahmedabad, qui est exécuté par la National High Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL), traversera la banlieue de Mumbai, Thane ainsi que les districts de Palghar.

Selon Sandip Pawar, l’agent d’acquisition de terres pour le district de Palghar dans le Maharashtra, selon leurs dossiers, 19 villages couverts par la loi Panchayats – Extension to Scheduled Areas (PESA) et sont dominés par les tribus, avaient donné leur consentement auparavant. Aujourd’hui, pas moins de 31 villages ont accepté de donner leurs terres pour le projet de train à grande vitesse. Dix villages s’opposent toujours au projet de train à grande vitesse et actuellement, des discussions sont en cours avec eux. Pawar a déclaré qu’ils régleraient leurs revendications ou opteraient pour l’achat direct de terres. Aujourd’hui, environ 85 % des terrains requis pour le projet de train à grande vitesse ont été acquis ou sont en cours d’acquisition. Ils n’ont besoin d’obtenir des terres que dans 10 villages, ce qui relève de la loi PESA, a ajouté Pawar.

À Vasai, près de 2 000 logements requis pour le projet de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad sont répartis sur divers bâtiments et chawls. Certains bâtiments seront démolis et les locataires recevront de nouvelles maisons, a déclaré Pawar. À Thane, le collectionneur Rajesh Narvekar a déclaré que dans les talukas de Thane et de Bhiwandi, environ 75 acres de terre devaient être acquis. Il a dit que 42 acres ont été reçus avec le consentement des propriétaires fonciers. Pour le reste des terres, il existe des conflits familiaux ou de frontière. Mais le montant de l’acquisition a été déposé au tribunal et ils reprendront le terrain restant d’ici fin septembre ou début octobre, a-t-il ajouté. Dans l’Etat du Gujarat, près de 97% des terres nécessaires au projet ont été acquises, ajoute le rapport.

