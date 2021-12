Coup de pouce au secteur aéronautique ! Découvrez ces 21 aéroports Greenfield à venir

Le ministère a accordé une approbation « de principe » pour la création de 21 nouveaux aéroports.

Le secteur de l’aviation est prêt pour un énorme coup de pouce ! Dans les années à venir, le ministère de l’Aviation civile prévoit de créer 21 nouveaux aéroports à travers l’Inde. L’Autorité aéroportuaire indienne (AAI) a entrepris le développement de nouveaux aéroports ainsi que l’expansion/la modernisation de plusieurs aéroports existants pour un coût estimé à 25 000 crores de roupies au cours des quatre à cinq prochaines années. Cela comprend l’extension ainsi que la modification des terminaux existants, la mise en place de nouveaux terminaux, l’extension ou le renforcement des pistes existantes, des blocs techniques, des aires de trafic, des tours de contrôle des services de navigation aéroportuaire, etc. De plus, trois aéroports PPP (Partenariat public-privé) à Delhi, Bengaluru et Hyderabad ont entrepris des plans d’expansion à hauteur de 30 000 crores de roupies d’ici 2025, a déclaré récemment le ministre d’État au ministère de l’Aviation civile, VK Singh, dans une réponse écrite à Rajya Sabha.

Une politique d’aéroport Greenfield, 2008 a été formulée par le gouvernement, qui fournit des règles ou des lignes directrices pour la mise en place de nouveaux aéroports Greenfield en Inde. Conformément à cette politique, un développeur d’aéroport (y compris les gouvernements des États), désireux de créer un aéroport dans le pays, est tenu d’envoyer une proposition au ministère de l’aviation civile. Pour l’approbation de la proposition, il existe un processus en deux étapes, c’est-à-dire les étapes d’approbation « d’autorisation de site » et « de principe ».

Conformément à cela, le ministère reçoit des propositions de création d’aéroports de la part des promoteurs d’aéroports ou des gouvernements des États de temps à autre. Jusqu’à présent, le ministère a accordé une approbation « de principe » pour la création de 21 aéroports Greenfield, à savoir Mopain Goa, Shirdi, Sindhudurg, Navi Mumbai dans l’État du Maharashtra ; Kalaburagi, Hassan, Bijapur et Shimoga au Karnataka ; Datia (Gwalior) dans l’état du Madhya Pradesh ; Noida (Jewar) et Kushinagar dans l’Uttar Pradesh ; Hirasar et Dholera au Gujarat ; Karaikal à Pondichéry ; Bhogapuramand, Dagadarthi, Oravakal dans l’état d’Andhra Pradesh ; Pakyong au Sikkim ; Kannur au Kerala ; Durgapur au Bengale occidental ; et Hollongi (Itanagar) dans l’État d’Arunachal Pradesh. Sur ces aéroports, huit d’entre eux, à savoir Pakyong, Kannur, Durgapur, Sindhudurg, Shirdi, Oravakal, Kalaburagi et Kushinagar, ont déjà été opérationnels.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.