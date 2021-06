Coup de pouce au secteur du tourisme en Inde ! Le gouvernement Modi annonce ce programme pour les guides touristiques, les agences de voyages ; des détails

L’annonce est susceptible de soulager des milliers de guides touristiques agréés et d’agences de voyages reconnues, car la pandémie a laissé tout le secteur du tourisme du pays à bout de souffle.

Secteur du tourisme en Inde : Le secteur des voyages et du tourisme en Inde devrait bénéficier d’un coup de pouce financier ! La pandémie de coronavirus qui a frappé le pays en mars de l’année dernière a entravé le secteur du tourisme en Inde presque immédiatement car toutes sortes de voyages nationaux et internationaux étaient restreints. Alors que les choses ont commencé à s’ouvrir en mai, les blocages ont été activés et désactivés en fonction des cas actifs dans les États, ce qui a conduit à une reprise très lente de l’industrie du tourisme. Et il commençait à peine à s’acheminer vers une meilleure reprise, lorsque la deuxième vague a frappé et que l’industrie a de nouveau été fermée en raison des États n’autorisant aucune sorte de tourisme afin d’empêcher la propagation du COVID-19. Alors que les restrictions sur les voyages et le tourisme étaient essentielles pour assurer la santé de la population du pays, elles ont entraîné la perte des moyens de subsistance de nombreuses personnes associées à cette industrie.

Aujourd’hui, dans un développement positif pour le secteur, le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a annoncé un programme pour soutenir financièrement le secteur. Annonçant lundi le programme de garantie de prêt pour les secteurs touchés par COVID, elle a déclaré que les personnes du secteur du tourisme bénéficieraient de prêts personnels ou de fonds de roulement pour les aider à s’acquitter de leurs obligations et à redémarrer leurs entreprises qui auraient autrement été affectées par le coronavirus pandémie.

Dans le cadre du programme, le gouvernement couvrirait 10 700 guides touristiques de niveau régional qui ont été reconnus par le ministère du Tourisme, et les parties prenantes du voyage et du tourisme (TTS) qui ont également été reconnues par le ministère du Tourisme dans le cadre du programme.

Selon le programme, les parties prenantes et les guides bénéficieraient de prêts avec une garantie à 100 %, ce qui signifie que si les emprunteurs ne remboursaient pas le prêt, le montant serait couvert par le Centre. Des prêts allant jusqu’à Rs 10 lakh par agence pour TTS seraient accordés dans le cadre du programme, tandis que les guides touristiques agréés au niveau régional ou national bénéficieraient d’un prêt allant jusqu’à Rs 1 lakh.

Il n’y aurait pas non plus de frais de traitement ni d’exigence de garantie supplémentaire sur ces prêts, et tous les frais de saisie ou de remboursement anticipé seraient également supprimés. Le programme serait administré par le ministère du Tourisme par l’intermédiaire de la National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC).

L’annonce est susceptible de soulager des milliers de guides touristiques agréés et d’agences de voyages reconnues, car la pandémie a laissé tout le secteur du tourisme du pays à bout de souffle.

