Coup de pouce au tourisme médical et de santé en Inde ! Un centre forme un conseil pour la promotion des sciences médicales en Inde

Tourisme médical en Inde : L’Inde cherche à promouvoir le tourisme médical dans le pays et, par conséquent, le ministère du Tourisme de l’Union a constitué un Conseil national du tourisme médical et du bien-être qui serait présidé par le ministre du Tourisme. En outre, le ministère a également élaboré un projet de stratégie nationale afin que l’Inde puisse être promue en tant que destination de tourisme médical et de santé. En conséquence, le gouvernement a introduit des visas médicaux ainsi que des visas médicaux électroniques pour 166 pays, et dans le cadre de la politique, le tourisme de yoga et d’Ayurveda serait également promu ainsi que toute forme de médecine alternative dans le système indien de médecine qui est couvert par AYUSH . Le ministère, dans un communiqué, a déclaré que le conseil agirait en tant qu’organisme faîtier pour promouvoir ce type de tourisme de manière organisée.

Un projet de « Stratégie nationale et feuille de route pour le tourisme médical et de bien-être » a été formulé par le ministère et il a également sollicité les suggestions et les commentaires de certains ministères centraux, de tous les gouvernements et administrations des États et des UT ainsi que des parties prenantes de l’industrie afin que ce document est plus complet.

En dehors de cela, le ministère a produit des brochures, des CD et d’autres supports pour la publicité du tourisme médical et a également commencé à les distribuer largement sur les marchés visés. De plus, des plateformes internationales telles que World Travel Mart, Londres, Arabian Travel Mart et ITB Berlin ont également été utilisées pour promouvoir spécifiquement ce type de tourisme en Inde.

Le tourisme médical est un type de tourisme entrepris pour obtenir un traitement médical pour des maladies, et généralement, les gens essaient de se rendre dans certains pays qui ont une expertise dans des maladies particulières. Pour cela, cependant, le pays devrait disposer d’une infrastructure de traitement de haut niveau, ainsi que d’experts, et l’Inde travaille depuis un certain temps au développement d’un secteur de la santé solide.

Cependant, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a surchargé le système de santé et a mis à nu les fissures qui doivent être comblées, et donc, afin de promouvoir avec succès le tourisme de santé et médical, le pays devrait s’assurer que ces lacunes sont également comblées, en ce qui concerne la médecine moderne. D’autre part, les sciences médicales alternatives séculaires en Inde sont également une forme de médecine qui gagne en popularité parmi les personnes d’autres pays, d’autant plus que le yoga et ses bienfaits sont devenus populaires, et qui est susceptible de donner de la crédibilité aux sciences AYUSH qui L’Inde encourage depuis des siècles.

