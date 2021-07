Coup de pouce au transport par eau à Mumbai ! Le gouvernement va introduire des bateaux-taxis sur 12 itinéraires et le ferry ROPAX sur 4 itinéraires

Cette décision favorisera la décongestion du trafic sur les routes de Mumbai, le transport fluvial respectueux de l’environnement et donnera également un coup de fouet à l’écosystème de ces services dans tous les États côtiers. (image représentative)

Dans le but de révolutionner le transport fluvial urbain avec une connectivité plus rapide et un trafic décongestionnant dans la ville de Mumbai, le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables introduira bientôt des bateaux-taxis ainsi que des services de ferry RO-PAX sur de nouvelles routes. Le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables a déclaré avoir finalisé quatre nouvelles routes pour les services de ferry RO-PAX et jusqu’à 12 routes pour les bateaux-taxis. Selon le ministère, il favorisera la décongestion du trafic sur les routes de Mumbai, le transport par voies navigables respectueux de l’environnement et donnera également un coup de fouet à l’écosystème de ces services dans tous les États côtiers. Voici les quatre itinéraires identifiés pour les services de traversier RO-PAX ainsi que la distance et le temps de trajet sur les voies navigables :

La distance de 24 km du terminal ROPAX (quai des ferries) à Nerul (CIDCO) sera achevée en 1 heureLa distance de 60 km du terminal ROPAX (quai des ferries) à Kashid (MMB) sera achevée en 2 heures10 km de distance du terminal ROPAX (quai des ferries) ) à Mora (MMB) sera terminé en 30 minutesLa distance de 3 km de Karanja à Rewas (MMB) sera terminée en 15 minutes

Voici les détails de 12 itinéraires fluviaux pour les opérations de Water Taxi :

La distance de 19 km du terminal de croisière domestique (DCT) à Nerul sera terminée en 40 minutesLa distance de 20 km de DCT à Belapur sera terminée en 45 minutesLa distance de 23 km de DCT à Vashi sera terminée en 40 minutesLa distance de 34 km de DCT à Airoli sera terminé en 1 heure 15 minutesLa distance de 18 km de DCT à Rewas (Prêt) sera terminée en 1 heure 15 minutesLa distance de 18 km de DCT à Karanja (Prêt) sera parcourue en 1 heure 15 minutesLa distance de 40 km de DCT à Dharamtar (Prêt) sera être couvert en 1 heure 30 minutes19 km de distance de DCT à Kanhoji Angre Island seront parcourus en 40 minutes25 km de distance de Belapur à Thane seront parcourus en 20 minutes23 km de distance de Belapur à Gateway of India seront parcourus en 20 minutes12 km de distance de Vashi à Thane sera parcouru en 15 minutesLa distance de 25 km de Vashi à Gateway of India sera parcourue en 20 minutes

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.