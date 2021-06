Coup de pouce aux gavials en Inde ! Odisha est témoin de la première nidification naturelle de l’espèce en voie de disparition après 46 ans d’attente

in

Gavials en Inde : Les gavials ont été introduits dans les rivières d’Odisha en 1975, et maintenant, pour la première fois, l’État a assisté à une nidification naturelle des espèces en danger critique d’extinction. Selon un rapport de The Indian Express, des responsables avaient repéré 28 nouveau-nés de gavials à la fin du mois dernier dans la rivière Mahanadi, près de la chaîne de montagnes Satkosia, et depuis lors, les nouveau-nés sont surveillés de près 24 heures sur 24. Les autorités utilisent également des drones pour les surveiller. C’est un grand développement, car tous les gavials qui avaient été introduits dans l’État il y a 46 ans étaient morts sans aucun nouveau-né. Après une longue attente de 40 ans pour que l’expansion naturelle de l’espèce n’ait pas porté ses fruits, l’État a introduit 13 autres gavials dans la rivière au cours des trois dernières années.

De ces 13 gavials, seuls huit ont survécu. De plus, alors que le service forestier les avait équipés de colliers radio pour garder une trace des gavials, ils ne peuvent plus en suivre que deux maintenant, car les six autres sont sortis du radar.

Lorsque Odisha a introduit des gavials à Mahanadi en 1975, il est devenu le seul État du pays à posséder les trois types de reptiles, à savoir les crocodiles d’eau salée, les gavials d’eau douce et les agresseurs.

Les nouveau-nés sont observés par une cinquantaine de forestiers du département, et six forestiers sont proches de l’habitat des gavials nouveau-nés et de leur mère, tandis que d’autres patrouillent les plans d’eau ou tentent de faire les villages voisins pour aider à préserver l’espèce. Pour surveiller les nouveau-nés, des caméras de surveillance à énergie solaire sont utilisées, a déclaré le rapport citant Ravi Meena, l’officier forestier divisionnaire de Satkosia Range.

Alors que les œufs de gavials ont une période d’incubation de 70 jours, les nouveau-nés restent avec la mère pendant plusieurs semaines ou parfois plusieurs mois.

Une autre préoccupation pour le département des forêts est la possibilité que des nouveau-nés s’égarent dans des nullahs séparatistes ou soient emportés en raison de la montée des eaux dans la mousson en cours. bateaux de campagne. Des pêcheurs locaux ont été encordés à cet effet.

Le directeur de terrain de Satkosia, Pradeep Rajkarat, a également été cité par le rapport comme disant que les équipes sensibilisaient les gens au fait que les gavials ne faisaient pas de mal aux humains, ajoutant que cela était important car les gens confondaient souvent les gavials avec des crocodiles et les considéraient comme nuisibles. En accroissant cette prise de conscience, ils espèrent que les villageois ne feront pas de mal aux nouveau-nés.

