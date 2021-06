Coup de pouce aux réformes, les États ont emprunté Rs 1L cr supplémentaire: PM

Au cours de l’exercice 22, le Centre a fixé la limite d’emprunt pour les États à 4 % du PDSF, dont 50 points de base liés aux objectifs d’investissement.

En entreprenant des réformes spécifiées stipulées par le Centre, 23 États pourraient emprunter un crore de Rs 1,06 lakh supplémentaire au cours de l’exercice 21, a révélé le Premier ministre Narendra Modi dans un blog publié sur LinkedIn mardi, et a signalé cela comme preuve qu’il y avait de nombreux preneurs parmi les États de son politiques économiques

“En conséquence, l’autorisation d’emprunt totale accordée aux États pour 2020-2021 (conditionnelle et inconditionnelle) était de 4,5% du GSDP initialement estimé”, a noté Modi, ajoutant que “l’augmentation significative de la disponibilité des ressources a été rendue possible par une approche de l’État du Centre bhagidari » au milieu des défis posés par la pandémie aux finances publiques.

Les remarques de Modi sont intervenues alors que le Centre est confronté à un barrage de critiques de la part des États dirigés par l’opposition pour usurpation présumée du domaine des États en matière d’élaboration de politiques et de fiscalité. Certains États s’étaient opposés aux conditions de la réforme et ont déclaré que l’approche du Centre revenait à imposer son mandat aux gouvernements des États, qui ont défini un rôle constitutionnel dans la gouvernance.

En mai 2020, dans le cadre du paquet Aatmanirbhar Bharat, le Centre a annoncé que les États seraient autorisés à emprunter davantage pour 2020-2021. Un supplément de 2% du GSDP ou Rs 4,28 lakh crore (sur les 3% habituels) a été autorisé, dont un demi ou 1 point de pourcentage a été subordonné à la mise en œuvre de certaines réformes économiques.

L’Inde a souvent constaté que, pour diverses raisons, les programmes et les réformes restaient inopérants pendant des années, a noté Modi, ajoutant que les résultats du coup de pouce aux réformes étaient un “départ agréable du passé” où le Centre et les États se sont réunis pour déployer réformes favorables au public dans un court laps de temps au milieu de la pandémie. « Il s’agit d’un nouveau modèle de ‘réformes par conviction et incitations’ », a-t-il écrit.

Au cours de l’exercice 21, les gouvernements des États ont emprunté un total de 7,98 crore de lakh Rs par le biais d’emprunts sur le marché, soit 26% de plus que les emprunts de la période correspondante de l’exercice 20 (6,34 crore de lakh Rs), selon CARE Ratings.

Les États ont eu recours à des emprunts de marché plus élevés pour combler les déficits de leurs revenus consécutifs à la baisse de leurs revenus due au confinement a entraîné des perturbations de l’activité économique alors même que les dépenses augmentaient pour contrôler et atténuer l’impact de la pandémie de Covid. La hausse des emprunts s’est accompagnée d’emprunts à coût élevé pour les États.

Le rendement moyen des prêts de développement de l’État (SDL), qui était auparavant de 50 à 60 points de base supérieur à celui des titres publics de l’Union, a varié de 50 à 120 points de base au cours de l’EX21. L’État méridional du Kerala, par exemple, a dû payer jusqu’à 8,96 % de rendement pour des titres à 15 ans qu’il a émis en avril 2020.

Le ministre des Finances du Kerala, KN Balagopal, a récemment déclaré à FE que les réformes du secteur de l’électricité étaient lourdes pour l’État en raison d’une augmentation potentielle des dépenses budgétaires, et a déclaré qu’elles n’étaient pas non plus en phase avec les politiques du gouvernement de l’État.

Les États ont été autorisés au cours de l’exercice 21 à lever des fonds supplémentaires équivalant à 0,25 % du GSDP chacun à l’issue de quatre réformes spécifiées – mise en œuvre d’un système de carte de rationnement une nation pour aider les travailleurs migrants à accéder aux céréales vivrières subventionnées partout dans le pays ; la facilité de faire une réforme des affaires pour s’assurer que les licences commerciales sont automatiquement renouvelées en ligne de manière non discrétionnaire ; taxe foncière et redevances sur d’autres services publics comme l’eau pour augmenter les revenus des collectivités locales urbaines ; et des réformes du secteur de l’électricité pour donner aux agriculteurs un transfert de bénéfices directs au lieu de l’électricité gratuite et des mesures pour améliorer les finances des entreprises publiques de distribution d’électricité.

