Coup de pouce aux soins de santé au Maharashtra ! le premier hôpital modulaire de l’État installé à Pune ; Détails ici

L’hôpital compte 20 lits, et parmi ceux-ci, huit ont été réservés à l’unité de soins intensifs. (Image représentative)

Hôpital modulaire : L’hôpital Padmavati a été inauguré à Pune la semaine dernière par le maire de Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC), Usha Dhore. Il a été créé en tant que travail conjoint de la société municipale et de Nuance India Private Limited, selon un rapport publié dans IE. Ce qui est remarquable à propos de l’hôpital, cependant, c’est qu’il s’agit du premier hôpital modulaire à être mis en place dans l’État du Maharashtra. Essentiellement, cela signifie que l’hôpital dispose de cabines de conteneurs indépendantes qui peuvent fonctionner comme des installations autonomes et peuvent également être combinées pour fonctionner comme une installation plus grande et connectée en cas de besoin.

Dans le cadre de la collaboration conjointe, Nuance India Private Limited a donné une somme de Rs 2,5 crore pour la construction de l’hôpital Padmavati. Pendant ce temps, la Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation a été chargée de sécuriser le terrain où le projet serait installé. Le terrain que le corps civique a affecté à l’hôpital, et où il est maintenant installé, est le Vadmukhwadi de Charoli. La conception ainsi que l’exécution du projet se sont étalées sur une période de trois mois, ajoute le rapport. Dans l’exécution du projet, Mahesh Langde, qui est le député de Bhosari, a également joué un rôle important.

L’hôpital Padmavati a reçu l’autorisation d’un effectif de 60 personnes par l’organisme civique pour gérer et gérer l’hôpital modulaire. En dehors de cela, l’hôpital dispose de 20 lits, dont huit ont été réservés à l’unité de soins intensifs.

