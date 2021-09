Coup de pouce commercial : négociations sur l’accord de libre-échange Inde-EAU à partir d’aujourd’hui, accord d’ici mars

S’adressant aux médias conjointement avec Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ici, le ministre d’État des Émirats arabes unis au Commerce extérieur, Goyal a déclaré que les deux parties avaient établi « un calendrier très agressif et ambitieux » pour conclure les négociations.

L’Inde et son troisième marché d’exportation, les Émirats arabes unis, entameront jeudi des négociations formelles pour un accord de partenariat économique global (CEPA) « mutuellement bénéfique », a déclaré mercredi le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal.

Les deux parties visent à conclure les négociations d’ici décembre 2021 et à signer un accord d’ici mars 2022 après l’achèvement des procédures juridiques internes et des processus de ratification nécessaires, a déclaré Goyal. Ce serait le premier accord de libre-échange (ALE) signé par l’Inde en un peu plus d’une décennie.

L’ALE proposé, qui sera officiellement appelé CEPA, devrait porter le commerce bilatéral de marchandises à 100 milliards de dollars en cinq ans après la signature du pacte, contre environ 43 milliards de dollars au cours de l’exercice 21. Il vise également à plus que doubler le commerce bilatéral de services à 15 milliards de dollars au cours de cette période.

Les négociations avec les Émirats arabes unis font partie de la stratégie plus large de l’Inde visant à forger des accords commerciaux « justes et équilibrés » avec des économies clés et à réorganiser les pactes existants pour stimuler le commerce. Cette décision a pris de l’ampleur après le retrait de l’Inde des pourparlers du RCEP dominés par la Chine en novembre 2019. Des ALE équilibrés permettront également au pays d’atteindre des taux de croissance soutenus de ses exportations dans les années à venir. Déjà, l’Inde s’est fixé un objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars pour l’exercice 21.

En fait, les Émirats arabes unis étaient le deuxième marché d’exportation de marchandises de l’Inde jusqu’à l’exercice 20, derrière les États-Unis seulement, avant que la Chine ne les dépasse au cours de l’exercice 21 lorsque la pandémie a provoqué de graves perturbations dans le commerce.

L’Inde était le deuxième partenaire commercial des Émirats arabes unis avant que la pandémie ne frappe. Les Émirats arabes unis sont le huitième investisseur en Inde, ayant investi 11 milliards de dollars entre avril 2000 et mars 2021, tandis que les investissements des entreprises indiennes aux Émirats arabes unis sont estimés à 85 milliards de dollars au cours de cette période.

Les principales exportations indiennes vers les Émirats arabes unis comprennent des produits pétroliers, des métaux précieux, des pierres, des pierres précieuses et des bijoux, des textiles et des vêtements, des produits alimentaires, des produits d’ingénierie et des produits chimiques. Ses principales importations en provenance des Émirats arabes unis comprennent le pétrole et les produits pétroliers, les métaux précieux, les pierres, les pierres précieuses et les bijoux, les minéraux, les produits chimiques et le bois et les produits du bois.

Goyal et Al Zeyoudi ont également convenu de renforcer le « système commercial multilatéral fondé sur des règles, transparent, non discriminatoire, ouvert et inclusif incarné par l’Organisation mondiale du commerce » (OMC) à un moment où l’avenir de l’institution multilatérale est en jeu. menace de certains de ses premiers partisans, y compris les États-Unis. Ils ont également convenu de travailler à un « résultat équilibré et inclusif » lors de la prochaine conférence ministérielle de l’OMC à Genève, en Suisse.

La conclusion rapide du CEPA “améliorera considérablement les flux commerciaux et d’investissement bilatéraux, contribuera à notre reprise post-Covid et à notre croissance économique future” et créera de nouvelles opportunités d’emploi, a déclaré Goyal.