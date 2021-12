Coup de pouce des chemins de fer indiens à l’Inde numérique ! Désormais, le Wi-Fi rapide et gratuit est disponible dans 6071 gares

La mise à disposition d’une connexion Wi-Fi rapide et gratuite dans les gares de tout le pays facilite l’accès des passagers ferroviaires à Internet lorsqu’ils sont dans les gares.

Profitez d’une connexion Wi-Fi rapide et gratuite dans plus de 6 000 gares des chemins de fer indiens ! Jusqu’à présent, des services Wi-Fi haut débit ont été fournis dans 6071 gares à travers le pays. Pendant la première demi-heure de chaque jour, le service Internet est mis à la disposition du grand public gratuitement et par la suite, sur une base payante. La mise à disposition d’une connexion Wi-Fi rapide et gratuite dans les gares de tout le pays facilite l’accès des passagers ferroviaires à Internet lorsqu’ils sont dans les gares. L’installation Wi-Fi dans les gares aide le public à profiter des services en ligne, contribuant ainsi à l’initiative « Digital India » du gouvernement Modi. L’utilisation totale des données dans ces gares ferroviaires est d’environ 97,25 téraoctets par mois, a récemment mentionné le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw dans une réponse écrite à Rajya Sabha.

Selon le ministre de l’Union, aucun fonds distinct n’a été autorisé par le ministère des Chemins de fer pour ce programme. Pour la fourniture de services Wi-Fi dans 193 gares dans les zones rurales, le Département des télécommunications (DoT) a autorisé des fonds s’élevant à 27,22 crores de roupies au titre du Fonds d’obligation de service universel (USOF). Le ministre des Chemins de fer a en outre déclaré que dans 1287 gares (appartenant pour la plupart aux catégories A1 et A), le Wi-Fi est fourni par la RailTel Corporation of India Limited (RCIL). Les services Wi-Fi, dans le reste des stations, ont été fournis dans le cadre de projets de responsabilité sociale des entreprises/caritatives de diverses entreprises pour lesquelles aucune dépense en capital n’est engagée, a ajouté Vaishnaw.

L’installation Wi-Fi rapide et gratuite dans les gares du réseau des chemins de fer indiens est l’un des plus grands réseaux Wi-Fi publics au monde. Auparavant, le transporteur national avait déclaré que les services Internet gratuits contribueraient à combler le fossé numérique entre l’Inde urbaine et rurale. Cette installation Wi-Fi gratuite dans les gares a permis aux vendeurs d’effectuer des transactions de paiement numérique, les étudiants peuvent utiliser leur temps d’attente dans les gares pour télécharger du matériel d’étude, les passagers ferroviaires quotidiens peuvent acquérir une nouvelle compétence en surfant sur Internet.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.