Coup de pouce du PM Modi pour Atmanirbhar Bharat dans le secteur de la défense ; Sept nouvelles entreprises dédiées à la nation

Selon le ministre de la Défense Rajnath Singh, « Pour améliorer la préparation des forces armées, les secteurs public et privé travaillent main dans la main ».

Pour rendre l’Inde autonome dans le secteur de la défense, l’Ordnance Factory Board (OFB) a été divisé en sept sociétés différentes. Ces sept entreprises ont été dédiées à la nation à l’occasion propice de Vijayadashmi par le Premier ministre Narendra Modi. Les nouvelles PSU de la Défense sont au nombre de 100 par entité publique appartenant au gouvernement et contribueront à améliorer l’autonomie du pays en matière de préparation à la défense.

Les affaires dans les sept nouvelles entités ont démarré à partir du 1er octobre 2021. Ces nouvelles sociétés sont : Troop Comforts Limited (TCL) ; Yantra India Limited (YIL); Gliders India Limited (GIL); India Optel Limited (IOL); Advanced Weapons and Equipment India Limited (AWE India); et Véhicules blindés Nigam Limited (AVANI).

Dans son discours virtuel, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que la décision de créer de nouvelles entreprises et a exprimé la conviction que ces 7 nouvelles entreprises constitueraient une base solide pour la capacité militaire du pays à l’avenir. Tout en notant le passé splendide des usines de munitions indiennes, il a déclaré que la période post-indépendance, la mise à niveau des entreprises a été ignorée, ce qui a conduit à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers pour les besoins militaires du pays.

Rendant hommage au Dr APJ Abdul Kalam, le Premier ministre Modi a déclaré que le Dr Kalam avait consacré sa vie à la cause d’une nation forte. « La restructuration d’Ordnance Factories et la création de sept sociétés donneront de la force à son rêve d’une Inde forte », a ajouté le Premier ministre.

Selon lui, les nouvelles entreprises font partie des différentes résolutions que le pays poursuit pour leur construire un nouvel avenir et celles-ci joueraient un rôle important dans la substitution des importations, conformément à la vision de « Atmanirbhar Bharat ».

Les nouvelles sociétés ont désormais un carnet de commandes de Rs 65 000 crore. Ces commandes étaient en préparation et ont été transférées vers les nouvelles entités. Dans son discours, le Premier ministre a cité les couloirs de défense du Tamil Nadu et de l’Uttar Pradesh comme exemples de la nouvelle approche. Au cours des cinq dernières années, les exportations de défense, selon le Premier ministre, ont atteint 325 pour cent et en raison des changements de politique, de nouvelles opportunités sont apparues pour les jeunes des MPME.

Il a exhorté les nouvelles entreprises à non seulement établir leur expertise dans les produits, mais aussi à devenir des marques mondiales et la fiabilité et la qualité devraient être l’identité.

Au 21e siècle, puisque la croissance et la valeur de la marque de toute entreprise ou nation reposent sur sa R&D et son innovation, il a appelé, par son discours, les nouvelles entreprises à prendre la tête des technologies du futur. Ces nouvelles entreprises jouissent d’une autonomie fonctionnelle complète et les intérêts des salariés sont pleinement protégés.

Qu’a dit le ministre de la Défense Rajnath Singh ?

Selon lui, la décision de créer de nouvelles entreprises reflète l’engagement du gouvernement envers Atmanirbhar Bharat. Et précisant l’objectif de la restructuration de l’OFB, il a déclaré : « Il s’agit de transformer les Usines d’Ordnance pour améliorer l’expertise en gamme de produits ; actifs rentables et productifs; assurer l’autonomie; améliorer la rentabilité, améliorer la qualité et accroître la compétitivité.

Ces nouvelles entreprises devraient jouer un rôle important dans l’écosystème de fabrication de défense et seraient des moteurs de croissance pour l’économie indienne. Alors que les entreprises ont un potentiel de pleine croissance, le cas échéant, selon le ministre, un soutien total par le biais d’interventions financières et non financières sera fourni par le gouvernement.

Il a également exprimé la volonté du gouvernement de faire de l’Inde une plaque tournante de la fabrication de défense et un exportateur net. Ceci peut être réalisé grâce à la participation active du secteur privé, à la création d’unités de fabrication de défense ainsi qu’à la création de coentreprises.

Selon le ministre de la Défense Rajnath Singh, « Pour améliorer la préparation des forces armées, les secteurs public et privé travaillent main dans la main ».

D’ici 2024, le ministère de la Défense s’est fixé pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de Rs 1,75 crore lakh dans les biens et services aérospatiaux et de défense, y compris les exportations de Rs 35 000 crore.

Qui étaient tous présents ?

Le programme de dédicace s’est déroulé dans un format hybride. Et à New Delhi, MOS Defense M. Bhat, conseiller à la sécurité nationale Shri Ajit Doval, chef d’état-major de l’air, maréchal en chef de l’air VR Chaudhari, secrétaire (production de la défense) Raj Kumar, secrétaire à la défense Dr Ajay Kumar, secrétaire (bien-être des anciens militaires) B Anand , le conseiller financier (services de la défense) Sanjiv Mittal et des représentants des associations de l’industrie de la défense ainsi que des officiers supérieurs du ministère de la défense étaient présents.

Réaction de la Société des fabricants indiens de défense (SIDM)

Les membres de la SIDM se sont félicités de la création de sept nouvelles entreprises et ont exprimé que l’industrie est impatiente de faire affaire avec elles. Ces nouvelles entreprises adopteront des normes d’entreprise pour leurs activités commerciales. Cela comprend les appels d’offres, les contrats avec les systèmes de paiement, etc., et le développement des fournisseurs .

Selon Jayant Patil, président de la SIDM, « comme envisagé par le Premier ministre, l’industrie peut tirer parti des forces mutuelles pour améliorer la compétitivité de l’Inde avec une qualité mondiale, une fiabilité soutenue par la R&D et l’innovation pour être une force avec laquelle il faut compter sur la scène mondiale. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.