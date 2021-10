Coup de pouce festif : les factures de TPS inter-États indiquent un commerce florissant

« Les expéditions festives d’ici la fin du mois seront très élevées », a déclaré à FE Abhishek Gupta, co-secrétaire de l’All India Transporters Welfare Association (AITWA).

Si les résultats du trimestre de septembre publiés par la grande distribution et de nombreuses banques ont reflété une reprise modérée mais régulière de la demande de consommation après la deuxième vague de la pandémie, la ferveur festive semble solidifier le renouveau. Grâce aux échanges et au commerce soutenus avant Diwali, la génération quotidienne de factures électroniques pour le transport de marchandises dans le cadre du système de taxe sur les produits et services (TPS) s’est élevée à 24,86 lakh pour la semaine terminée le 24 octobre, soit 17,6% de plus que le nombre correspondant pour le la semaine précédente.

La lettre de transport électronique est obligatoire pour le mouvement inter-États de marchandises d’une valeur en consignation supérieure à 50 000 Rs dans le transport motorisé. La moyenne quotidienne des factures électroniques pour les 24 premiers jours d’octobre était de 22,68 lakh, soit 3,8% de plus que la même chose pour les 26 premiers jours de septembre. Entre le 1er et le 24 octobre, jusqu’à 5,44 crores de factures électroniques ont été générés.

Selon les récentes tendances hebdomadaires, le nombre de factures électroniques devrait encore augmenter à court terme et les données pour l’ensemble du mois d’octobre pourraient être plus robustes, selon les analystes.

« Les expéditions festives d’ici la fin du mois seront très élevées », a déclaré à FE Abhishek Gupta, co-secrétaire de l’All India Transporters Welfare Association (AITWA).

Même si l’augmentation du nombre d’e-way bills est un bon signe, certains analystes se sont montrés prudents. « Il reste à voir si tout cela (la hausse) est dû à la saison pré-festive/festive au cours de laquelle les grossistes et les détaillants s’approvisionnent en marchandises. Si la demande pendant la période des fêtes est bonne et que les commerçants sont en mesure d’en vendre la plus grande partie, il y aura alors une deuxième vague de demande », a déclaré DK Pant, économiste en chef d’India Ratings. Si la tendance se maintient après Diwali, cela indiquera clairement que la reprise économique a pris des racines plus solides, a ajouté Pant.

La génération de factures électroniques par les entreprises a atteint 6,79 crore en septembre, contre 6,59 crore en août et 6,42 crore en juillet. Il était de 7,12 crore pour mars, avant que la deuxième vague de Covid-19 ne frappe les activités économiques. Ces dernières semaines, le nombre de transactions a augmenté de manière régulière, sauf au cours de la semaine terminée le 17 octobre, qui a vu des vacances dues à Dussehra.

L’augmentation de la production de factures électroniques se traduit par des revenus de TPS plus élevés. Les perceptions de la TPS ont atteint 1,17 lakh crore en septembre (principalement les transactions d’août), en hausse de 23% en glissement annuel et de 4,5% en glissement mensuel, signalant une reprise soutenue des échanges et du commerce.

La forte collecte des impôts ces derniers mois a conforté l’idée que l’expansion du secteur formel de l’économie, qui a bénéficié de la démonétisation et du déploiement de la TPS, s’est accélérée avec l’épidémie de Covid-19.