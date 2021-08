in

75 trains Vande Bharat Express pour relier tous les coins du pays.

Trains Vande Bharat : Au cours des prochains mois, davantage de trains Vande Bharat Express « Make in India » circuleront sur le réseau des chemins de fer indiens. S’adressant à la nation à l’occasion du 75e jour de l’indépendance de l’Inde, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que pendant les 75 semaines d’Amrit Mahotsav de l’indépendance de la nation, jusqu’à 75 trains Vande Bharat Express relieront tous les coins du pays. Le gouvernement Modi a décidé de célébrer l’indépendance d’Amrit Mahotsav pendant 75 semaines. L’Amrit Mahotsav de l’indépendance a commencé le 12 mars 2021 et se poursuivra jusqu’au 15 août 2023, a déclaré le Premier ministre Modi.

ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही होंगी प्रधानमंत्री @narendramodi जी#AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/X2iH3LxSyx – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 15 août 2021

Fabriqué dans le cadre de l’initiative « Make in India » du gouvernement Modi, le Vande Bharat Express est le premier train à semi-grande vitesse de l’Inde, doté de plusieurs commodités pour les passagers de classe mondiale. La rame Vande Bharat à la pointe de la technologie dispose de diverses fonctionnalités et installations ultramodernes telles que l’accélération rapide, les portes coulissantes automatiques, l’infodivertissement à bord, le système d’information des passagers basé sur le système de positionnement global (GPS), les toilettes bio à vide sans décharge. , marchepieds escamotables, etc. Le train Vande Bharat peut rouler jusqu’à une vitesse maximale de 160 km/h. Les voitures de cette rame semi-rapide disposent d’un système de freinage régénératif qui permet d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie électrique.

Selon le Premier ministre Modi, le pays a également fait un pas vers la mobilité électrique et les travaux du ministère des Chemins de fer sur l’électrification à 100 % du réseau des chemins de fer indiens progressent à un rythme rapide. D’ici 2030, le ministère des Chemins de fer s’est fixé pour objectif de devenir un émetteur de carbone net zéro. Dans son discours du jour de l’indépendance, le Premier ministre Modi a également mentionné la liaison de toutes les capitales des États de la région du nord-est du pays avec le réseau des chemins de fer indiens. Les travaux de développement de la connexion de toutes les capitales des États du Nord-Est avec un service ferroviaire vont être achevés très prochainement, a déclaré le Premier ministre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.