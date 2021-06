Indian Railways a exporté une autre locomotive « Made in India » au Mozambique.

Coup de pouce à la politique « Make in India » du gouvernement Modi ! Donnant un coup de pouce à la vision du Premier ministre Narendra Modi d’un Aatmanirbhar Bharat, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont exporté une autre locomotive « Made in India » au Mozambique. Récemment, le ministre des Chemins de fer a annoncé qu’en dépit des défis du COVID-19, Indian Railways a exporté une locomotive de 3000 CV au Mozambique, en plus de deux locomotives qui ont été exportées en mars 2021. Goyal, au mois de mars, a signalé 3000 CV Cape Gauge loco par vidéoconférence, qui a été fabriqué localement par Banaras Locomotive Works à Varanasi.

En mars, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que l’exportation des locomotives vers le Mozambique stimulerait les relations indo-africaines et piloterait l’autonomisation économique grâce à l’exportation. Le transporteur national avait exporté le premier lot de deux locomotives en mars dans le cadre d’une commande totale de six locomotives de 3000 CV ainsi que 90 voitures de passagers en acier inoxydable vers la nation africaine. Selon le ministère des Chemins de fer, certaines des principales caractéristiques des locomotives Cape Gauge de 3000 CV sont :

Elle est capable de transporter 2255 tonnes à une vitesse de 100 km par heure sur une voie de niveau et un effort de traction maximal de 400 N. La cabine de conduite de cette locomotive est conforme à la norme Noise Vibration and Harshness avec des sièges ergonomiques, une très bonne acoustique, un affichage graphique intégré. De plus, elle est équipée de Chauffage Ventilation AC. Les autres équipements incluent des toilettes à bord (module WC), une plaque chauffante et un réfrigérateur. La console de commande de la locomotive a été conçue et développée pour la conduite à droite. Elle a également été équipée de Système de freinage contrôlé par ordinateur (CCB 2.0) pour garantir les normes de sécurité, la facilité d’entretien et la fiabilité les plus élevées. Un réservoir de carburant plus grand de 6000 litres a été fourni pour un fonctionnement plus long. Pour assurer la résistance à la corrosion, des tuyaux en acier inoxydable ont été utilisés. Ces locomotives sont économiques et ils sont à égalité avec les normes internationales.

