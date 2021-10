Coup de pouce pour West Ham et Tottenham alors que le tireur d’élite rouge refuse l’accord turc

Des rapports affirment que l’attaquant Cyle Larin a rejeté la dernière offre de Besiktas, ouvrant la voie aux équipes de Premier League pour conclure un accord de pré-contrat en janvier.

Le joueur de 26 ans a fait tourner les têtes avec ses performances pour les géants turcs au cours des 12 derniers mois. Après avoir d’abord lutté pour s’établir avec les Black Eagles, l’international canadien est devenu un attaquant prolifique. Il a déménagé en Turquie du club MLS d’Orlando City en janvier 2018 et a marqué quatre buts en quatre sorties cette saison-là.

L’ancienne star du Sigma FC a connu des difficultés en 2018-2019 avant un prêt avec le club belge Zulte Waregem la saison suivante. Mais, de retour avec Besiktas la saison dernière, il a finalement montré ses vraies couleurs.

Larin a marqué 23 buts en 45 apparitions dans toutes les compétitions – 19 d’entre eux dans l’élite turque. Et il a commencé la campagne actuelle sous une forme décente, remportant quatre sacs en huit sorties.

Le Nord-Américain sera en fin de contrat fin 2021-2022. Et, selon Haber365 (via HITC), il n’a pas l’intention de signer un nouvel accord à Vodafone Park.

Cela aura alerté les prétendants précédents sur sa disponibilité possible – et il y en a beaucoup. Tottenham, West Ham United et Everton ont tous été mentionnés en lien avec le joueur.

Il a été rapporté que les marteaux essayé de le signer en janvier dernier alors qu’ils cherchaient un remplaçant pour Sébastien Haller. Rien ne s’est matérialisé et on pensait que David Moyes pourrait réessayer cet été.

Janvier un mois critique pour Larin

Besiktas l’évaluait à environ 13 millions de livres sterling, mais son statut de contrat signifie que les clubs d’achat détiennent tous les as. Il sera disponible gratuitement l’été prochain et pourrait signer un pré-contrat en janvier.

West Ham est toujours à la recherche d’un nouveau leader alors que Michail Antonio continue seul à l’avant. L’international jamaïcain a connu un excellent début de saison, avec sept buts en 11 sorties.

Mais l’équipe de l’East End semble trop dépendante de l’as né à Wandsworth et a besoin d’aide dans ce département. De même, les Spurs ont besoin que Harry Kane tire à plein régime s’ils veulent se battre pour les quatre premiers.

Cela ne s’est pas produit en 2021-2022, le but du skipper anglais en Premier League étant bien inférieur aux saisons précédentes. Nuno Espirito Santo peut chercher à faire quelque chose en janvier.

Mais la perspective de récupérer Larin pour rien en été pourrait empêcher les clubs de débourser en mi-saison. Une fois désigné comme un futur grand du jeu par l’ancien as brésilien Kaka, sa carrière a stagné pendant un certain temps.

Cependant, 20 buts en 42 matches internationaux – et 12 cette année – prouvent qu’il a toujours le sens du but.

