Coup de pouce touristique pour Ayodhya ! Le Cabinet UP approuve les projets d’extension de la gare routière et de la route de l’aéroport

La construction de ce projet de gare routière facilitera les pèlerins et les touristes.

Pour les touristes visitant Ayodhya, le Cabinet de l’Uttar Pradesh a décidé de construire une gare routière de classe mondiale à un coût de Rs 400 crore. En outre, le Cabinet a également décidé d’étendre la route menant au projet d’aéroport international près de la ville-temple. Le ministre du Cabinet UP et porte-parole du gouvernement, Sidhartha Nath Singh, a été cité dans un rapport d’IE disant qu’alors que les préparatifs sont en cours pour la construction du temple Ram à Ayodhya, l’accent est particulièrement mis sur les moyens de transport. Un terrain d’environ neuf acres est disponible auprès du ministère de la Culture et serait transféré au ministère des Transports gratuitement pour construire la gare routière. Il pourrait être développé sur un modèle PPP à Ayodhya Dham, près du « Sanskriti Manch » qui est actuellement en construction, a déclaré Singh.

Selon le ministre, la construction de ce projet de gare routière facilitera les pèlerins et les touristes. Il reliera les visiteurs venant de différents endroits, y compris de différentes parties de l’État, et offrira une meilleure connectivité avec d’autres parties de l’UP telles que Prayagraj, Gorakhpur, Varanasi, Ballia, Lucknow, Azamgarh, Kanpur, etc., a-t-il ajouté. En outre, le cabinet UP a également assoupli les normes pour étendre près de 1,5 kilomètre de la route reliant la ville du temple à l’aéroport international proposé. La route agrandie sera une route à quatre voies qui pourra accueillir un minimum de 18 000 voitures. Le projet coûtera un montant de Rs 20 crore et le terrain requis pour ce projet d’infrastructure était disponible auprès du département de l’éducation, a déclaré Singh.

Pendant ce temps, une proposition visant à mettre en place des autorités de développement dans des endroits tels que Gorakhpur, Ayodhya, Prayagraj, Varanasi, Agra a également été approuvée par le Cabinet pour améliorer rapidement les infrastructures touristiques. La construction d’une usine de traitement des eaux usées de 120 MLD au canal Ghaziudeen Haider de Lucknow a également été approuvée pour aider à nettoyer la rivière Gomti, a déclaré le ministre. Il sera développé dans le cadre du programme AMRUT du gouvernement central et son coût est estimé à 297,38 crores de roupies. Alors que le Centre paiera un montant de Rs 88 crore du coût estimé du projet, la part du gouvernement de l’État sera d’environ Rs 129 crore. Environ Rs 79 crore seront dépensés par l’organisme civique local.

Le Cabinet a également autorisé des projets pour Prayagraj d’une valeur de 284 crores de roupies, y compris la construction d’un pont ferroviaire supérieur. Le pont supérieur à quatre voies sera construit près de la gare de Subedarganj, tandis qu’un autre pont aérien à deux voies sera développé sur la route menant de Chaifkata à Kanpur, ajoute le rapport.

