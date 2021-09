Coup de rappel COVID-19 : pourquoi ce n’est pas une stratégie appropriée à adopter dès maintenant

L’examen d’experts, auquel a eu accès Financial Express Online, comprenait des scientifiques de la communauté internationale, y compris ceux de l’OMS et de la FDA.

Coup de rappel COVID-19 : Alors que plusieurs personnes dans le monde spéculent sur les injections de rappel, une étude d’experts publiée dans The Lancet Journal a conclu que donner des injections de rappel à la population générale à ce stade n’est pas approprié. Ceci, selon le document, est dû au fait que même pour la variante Delta, le vaccin est très efficace contre une infection grave au COVID-19. L’examen d’experts, auquel a eu accès Financial Express Online, comprenait des scientifiques de la communauté internationale, y compris ceux de l’OMS et de la FDA. La revue est basée sur les preuves issues d’essais contrôlés randomisés actuellement disponibles et sur les études observationnelles publiées dans des revues et sur des serveurs de pré-impression.

La revue a déclaré que l’un des résultats cohérents des études d’observation était la grande efficacité que les vaccins continuaient de démontrer contre les infections graves – qu’il s’agisse de la variante delta ou de la variante alpha. Il a également été constaté que les vaccins étaient efficaces à plus de 80 % pour fournir une protection contre toute infection causée par ces variantes.

De plus, il a également été déclaré que pour toutes les variantes du virus et tous les types de vaccins, les vaccins se sont avérés plus efficaces contre les maladies graves que contre les maladies bénignes. L’examen a également clairement indiqué que même si, en comparaison, les vaccins étaient moins efficaces contre les cas asymptomatiques ou contre la transmission du virus que les maladies graves, il a été constaté que même dans les populations où les taux d’administration de la vaccination étaient élevés, c’était la minorité non vaccinée de personnes qui ont été trouvées être le principal moteur de la transmission du virus, et c’est cette minorité elle-même qui était le plus à risque de contracter une infection grave.

L’auteur principal de l’article, le Dr Ana-Maria Henao-Restrepo de l’OMS, a déclaré que l’objectif principal de la vaccination était de fournir une protection significative contre les infections graves et a ajouté qu’à l’heure actuelle, il n’y avait aucune preuve que cette protection diminuait de manière significative. Par conséquent, a noté le Dr Ana-Maria, que l’approvisionnement limité en vaccins serait mieux utilisé s’il était redirigé vers les personnes vulnérables à la maladie et qui n’ont pas encore été vaccinées. L’auteur principal a également ajouté que même si les injections de rappel devaient ajouter un certain gain de protection, ses avantages ne l’emporteraient toujours pas sur ceux qui seraient obtenus en acheminant les doses de vaccin vers une protection initiale accrue. Cela, a déclaré le Dr Ana-Maria, serait le plus bénéfique car cela conduirait à vacciner une plus grande population et, par conséquent, inhiberait l’évolution de plus de variantes.

Les auteurs de la revue ont également noté qu’une baisse des taux d’anticorps n’impliquait pas nécessairement une diminution de l’efficacité du vaccin contre la maladie, car les réponses en anticorps ne sont pas le seul facteur offrant une protection contre une maladie grave. Les experts ont noté que les réponses en anticorps peuvent être de courte durée, mais la protection contre la maladie peut également être médiée par des réponses de mémoire et l’immunité cellulaire, qui vivent généralement plus longtemps.

Il a également été noté que puisque les vaccins produisent actuellement une réponse très efficace aux variantes actuelles, cela signifie que le virus n’a pas encore évolué au point où il a commencé à échapper à la réponse immunitaire. De plus, toute autre variante susceptible d’évoluer proviendrait des souches déjà largement répandues et, par conséquent, des injections de rappel qui seraient développées spécifiquement pour lutter contre les nouvelles variantes potentielles seraient plus efficaces pour lutter contre les infections qui en résultent, au lieu d’une autre injection du vaccin actuel lui-même.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.