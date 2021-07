Coup de Richard Branson ! La plupart ne veulent pas s’approcher du vol spatial de Virgin Man | Sciences | Nouvelles

in

Un sondage pour le Sunday Express par Redfield et Wilton Strategies a révélé que 62% d’entre nous n’iraient pas sur un tel vol même si on nous offrait un billet gratuit et épargnait le tarif de 180 000 £. Seuls trois sur dix souhaitent se lancer dans l’aventure Virgin Galactic.

Les femmes étaient les plus réticentes à être abattues vers le ciel. Soixante-sept pour cent refuseraient un billet gratuit, contre 57 pour cent des hommes.

L’entreprise de Sir Richard a travaillé sur l’avion-fusée pendant 17 ans. La semaine dernière, l’entrepreneur a voyagé à une hauteur de 53 milles et a décrit en train de regarder notre «belle Terre».

Sophie Allan, responsable de l’apprentissage et de l’enseignement à la National Space Academy de Leicester, a déclaré: «Je monterais en un clin d’œil. Pour monter cette technologie, pour voir notre planète en dessous de moi [is] quelque chose dont je rêve personnellement depuis des années.

« Je suis ravi que le travail des entreprises de vols spatiaux commerciaux – ainsi que des organisations philanthropiques garantissant des places gratuites ou réduites pour certains qui ne peuvent actuellement pas se permettre un billet – ouvrira un espace à des recherches moins chères et offrira à plus de personnes une chance de découvrir ces perspectives changeantes Opportunités.”

Elizabeth Anderson, directrice générale de la British Interplanetary Society, a été encouragée par le fait que 30% des personnes sauteraient sur l’occasion d’aller dans l’espace.

Elle a déclaré: «L’espace est l’une des dernières grandes inconnues pour tous, sauf pour quelques chanceux – les recherches indiquant qu’environ un tiers des personnes voyageraient au bord de l’espace montrent que le public est captivé par cette aventure.

“Le tourisme spatial ouvre l’espace proche à plus de personnes que jamais, et la British Interplanetary Society est ravie de voir comment cela sensibilisera le public au rôle de la Grande-Bretagne dans le secteur spatial, y compris les rovers martiens et les missions de construction d’un camp de base lunaire.”

Le député conservateur de Bolton Nord-Est, Mark Logan, qui siège au comité des sciences et de la technologie de Westminster, irait également dans l’espace – et aimerait profiter de l’occasion pour promouvoir l’un des délices célèbres de sa ville dans le monde.

Il a déclaré: “Si mes électeurs veulent temporairement – vous ne vous débarrassez pas de moi – m’envoyer dans l’espace et manger un pâté Carrs à l’arrivée, alors je suis heureux d’en profiter.”