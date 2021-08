Coup de semonce tiré sur l’étoile d’Everton; Benitez partage son avis sur son accueil

in

Le manager d’Everton, Rafael Benitez, a tiré un coup de semonce sur l’ailier Demarai Gray pour ne pas se devancer après son départ positif.

Gray a touché le sol dans le Merseyside après avoir été signé par Bayer Leverkusen pour un contrat de trois ans. Il s’est inscrit directement dans le onze de départ sous Benítez, ce qu’il n’a pas connu depuis quelques saisons. Et il doit travailler pour rembourser la foi de son manager.

Le joueur de 25 ans a marqué en les caramels deux derniers matches de Premier League contre Leeds et Brighton.

Les deux finitions ont obtenu des points précieux sur la route. Mais Benitez lui dit de garder la tête baissée.

“Je lui dis tellement de fois, il n’a encore rien fait, il doit continuer à bien s’entraîner, et s’il le fait, il a la capacité d’influencer les matchs”, a déclaré Benitez.

«Je le suivais quand il était à Leicester, et nous savions ce que nous pouvions attendre de lui.

«Il a la qualité pour faire la différence, c’est juste pour s’assurer qu’il est assez fort mentalement pour continuer de la même manière qu’il l’est maintenant.

«Il travaille dur lors des séances d’entraînement, il s’améliore et a plus de confiance en lui et pousse toujours pour jouer.

“S’il continue à bien s’entraîner, il a la capacité de faire la différence dans les matchs.”

Rafa part du bon pied

Non seulement cela a été un début de vie positif à Everton pour Gray, mais Benitez lui-même a également bien lancé la saison.

Son équipe a sept points en trois matchs et a navigué en toute sécurité au deuxième tour de la Coupe Carabao.

Un départ réussi aura facilité sa transition de l’ancien patron de Liverpool à l’actuel manager d’Everton.

Et il estime que l’accueil qu’il a reçu des supporters du club a été très positif.

“Je pense que depuis le début, la réception a été excellente”, a déclaré Benitez.

« De toute évidence, nous sommes à l’époque des médias sociaux et n’importe qui sur Twitter ou Instagram peut dire quelque chose.

“Mais la réalité est que nous sommes dans la ville depuis un certain temps, nous connaissons les Scousers, ce qu’ils veulent, les fans d’Everton savent à quel point nous aimons la ville et ils l’apprécient.

« Et nous nous battons pour eux. »

