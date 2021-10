Le ministère de l’Information du pays a confirmé que les forces militaires avaient déplacé le Premier ministre Abdalla Hamdok vers un lieu inconnu, après l’avoir assigné à résidence plus tôt lundi. Les arrestations interviennent après des semaines de tensions croissantes depuis une tentative de coup d’État ratée en septembre, qui a fracturé le pays.

Les tensions politiques se sont accrues entre les dirigeants civils et militaires soudanais qui étaient censés partager le pouvoir après le renversement du dirigeant de longue date du pays, Omar el-Béchir.

Les arrestations des cinq personnalités du gouvernement ont été confirmées par deux responsables qui ont requis l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Depuis que l’escalade a éclaté, les pannes d’Internet et des signaux téléphoniques se sont propagées à travers le pays. La dernière fois qu’il y a eu une panne d’Internet au Soudan, c’était le lendemain du massacre meurtrier de Khartoum en 2019.

L’envoyé spécial américain pour la Corne de l’Afrique, Jeffrey Feltman, a rencontré ce week-end des dirigeants militaires et civils soudanais pour tenter de résoudre les différends.

Cameron Hudson, un ancien officier de la CIA, a déclaré qu’il s’agissait « d’abord et avant tout d’un coup dur pour les aspirations du peuple soudanais, mais aussi d’une défaite majeure pour l’agenda américain et international visant à encourager la transition démocratique et un revers majeur aux efforts similaires dans Tchad, Mali, Guinée où les gouvernements militaires se cachent sous la bannière des transitions civiles.