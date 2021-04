Coup d’œil sur les célébrations de l’anniversaire de la reine – les préparatifs de l’événement sont en cours | Royal | Nouvelles

Queen: Trooping the Colour annulé pour 2021

L’anniversaire officiel de la reine est marqué par la cérémonie de Trooping the Colour et tombera le 12 juin de cette année. Plus de 1 400 officiers et hommes, deux cents chevaux et les bandes massées de la division des ménages se joignent au défilé chaque année.

Maintenant, le compte Twitter officiel de la Garde écossaise – les gardes des résidences royales telles que le château de Windsor et le palais de Buckingham – ont partagé un aperçu des préparatifs de cette année.

En tweetant une photo des gardes debout sur The Mall, la garde écossaise a déclaré: «L’inspection du major général de la compagnie F est terminée.

“Ceci est en préparation pour le défilé d’anniversaire de la reine.”

La reine a assisté à Trooping the Colour chaque année de son règne, sauf en 1955, lorsqu’une grève nationale des chemins de fer a entraîné l’annulation de l’événement.

La reine Elizabeth à Trooping the Color l’année dernière (Image: .)

En raison de la pandémie de COVID-19 l’année dernière, la reine a dû réduire l’occasion et organiser des défilés dans le parc du château de Windsor, où elle se réfugiait de Covid avec le prince Philip.

Un communiqué de presse du palais indiquait à l’époque que “conformément aux conseils du gouvernement, il avait été convenu que la parade d’anniversaire de la reine, également connue sous le nom de Trooping the Colour, ne se déroulerait pas sous sa forme traditionnelle”.

Les experts pensent qu’il prendra la même forme cette année, bien que Buckingham Palace n’ait pas encore confirmé les détails.

Traditionnellement, la reine descend le Mall depuis le palais de Buckingham, en calèche, avec l’escorte d’un souverain du régiment de cavalerie de ménage.

Trooping the Color l’année dernière au château de Windsor (Image: .)

Sa Majesté se joint à d’autres membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham pour assister à un survol de la Royal Air Force.

Cette année, Trooping the Colour sera la première que la reine affrontera seule après le décès de son mari, le prince Philip.

Le duc d’Édimbourg aurait eu 100 ans le 10 juin, deux jours avant le défilé de cette année.

Le prince Philip est décédé plus tôt ce mois-ci et en raison des restrictions relatives aux coronavirus, seules 30 personnes ont pu y assister.

Après ses funérailles le 17 avril, la reine a célébré son 95e anniversaire quelques jours plus tard, pour la première fois sans son mari.

Pour marquer son anniversaire, la reine a publié une déclaration touchante remerciant le public pour son soutien et ses meilleurs vœux.

Dans une déclaration publiée sur Twitter à l’occasion de son 95e anniversaire, la reine a déclaré: «J’ai, à l’occasion de mon 95e anniversaire aujourd’hui, reçu de nombreux messages de bons voeux, que j’apprécie beaucoup.

«Alors qu’en tant que famille, nous vivons une période de grande tristesse, cela nous a tous réconfortés de voir et d’entendre les hommages rendus à mon mari, de la part de ceux du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier.

La reine Elizabeth en 2020 Trooping the Color (Image: .)

«Ma famille et moi tenons à vous remercier pour tout le soutien et la gentillesse dont nous avons fait preuve ces derniers jours.

«Nous avons été profondément touchés et nous continuons de nous rappeler que Philip a eu un impact si extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie.

Trooping the Colour a été introduit sous le règne du roi Charles II, des centaines d’années avant l’actuel monarque.

Le roi, qui fut le premier souverain de la Restauration connu sous le nom de Merry Monarch, a ramené de nombreux aspects de la culture britannique en se remettant du protectionnisme d’Oliver Cromwell.

Trooping the Color l’année dernière (Image: .)

Une partie de ceci était l’introduction d’un anniversaire «officiel» pour le dirigeant du pays, qui justifierait des défilés avec les drapeaux régimentaires de l’armée britannique, connus sous le nom de «couleurs».

Les propositions initiales visaient à le tenir à la date de naissance du monarque.

Mais le roi George III a modifié les plans et en a fait une deuxième occasion à célébrer pendant l’été.