Coup dur pour les circuits britanniques car les fans sont exclus des courses

En résumé: MSV, les propriétaires et promoteurs de courses sur cinq circuits britanniques, sont frustrés par un changement d’orientation gouvernementale qui exige que les courses se déroulent à huis clos.

Coup dur pour les circuits britanniques alors que les fans sont exclus des courses La société Motorsport Vision de Jonathan Palmer, propriétaire de Brands Hatch, Donington Park, Oulton Park, Snetterton et Cadwell Park, a exprimé sa déception face à la décision du gouvernement d’interdire aux spectateurs d’assister aux courses, ce que d’autres activités de plein air pourraient prend place.

«Alors que les attractions de plein air telles que les zoos et les parcs à thème peuvent rouvrir et que des événements tels que des foires aux chaussures, des rallyes à vapeur et des festivals gastronomiques peuvent avoir lieu avec jusqu’à 4 000 visiteurs par jour, une interdiction spécifique a été appliquée aux spectateurs lors d’événements sportifs, même à la base. niveau – jusqu’au 17 mai », a noté MSV dans un communiqué.

«Cela signifie que tous les événements qui doivent avoir lieu entre le 12 avril et le 17 mai se dérouleront désormais à huis clos et que seul le personnel essentiel pourra y assister.

«MSV est incroyablement déçu par cette évolution. Le gouvernement britannique encourage maintenant activement les gens à sortir et à profiter de l’air frais, et les sites du circuit sont de par leur nature des espaces grands ouverts comme les parcs, avec suffisamment d’espace pour permettre la distanciation sociale à travers des dizaines de zones d’observation des spectateurs. Néanmoins, nous devons nous conformer à ces nouvelles instructions et tous les clients concernés seront contactés par e-mail avec des options sur la façon de gérer leur réservation – y compris l’obtention de remboursements. «

Les sites avaient précédemment été amenés à croire que les participants seraient autorisés à revenir pendant la « deuxième étape » du verrouillage. Selon les directives actuelles, tous les sports mécaniques de club doivent se dérouler à huis clos. MSV dit qu’ils accueilleront les spectateurs lors d’événements après le 22 mai, en supposant que la troisième étape de l’assouplissement du verrouillage se déroule.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone ne sera pas affecté par le développement, car il s’agit d’un événement sportif d’élite et n’a pas lieu avant juillet.

En ce jour en F1

Il y a 15 ans aujourd’hui, Nelson Piquet Jnr a remporté la première course de la nouvelle saison GP2 à Valence en pole position devant Lewis Hamilton, qui faisait son premier départ dans la série désormais connue sous le nom de Formule 2.

