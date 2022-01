Coup dur pour Villa alors que les termes de Napoli sont convenus sur un accord choc pour la star de Man Utd, Axel Tuanzebe

Manchester United a accepté une approche de prêt surprise de Napoli pour le défenseur Axel Tuanzebe – qui verra désormais son accord de prêt à Aston Villa résilié en faveur de l’équipe de Serie A.

L’ancien défenseur anglais des moins de 21 ans a rejoint Villa cet été dans le cadre d’un contrat de prêt avec United. Cependant, cette décision ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu, Tuanzebe n’ayant joué que huit minutes de football en Premier League depuis la nomination de Steven Gerrard. Malgré que, Gerrard a fait part de son souhait de retenir les services du joueur.

Cependant, selon le gourou de confiance des transferts Fabrizio Romano, Manchester United a mis fin à son accord avec Villa. Et ils ont conclu un accord avec les chasseurs de titres de Serie A pour voir Tuanzebe déménager au stade Diego Maradona pour un prêt de 500 000 €.

L’accord n’inclut pas la possibilité de rendre l’accord permanent. En tant que tel, United voit toujours un avenir pour Tuanzebe à Old Trafford et espère qu’il profitera de plus de temps de jeu en Italie qu’à Birmingham.

La nouvelle sera sans aucun doute un coup dur pour Gerrard, qui vendredi seulement a exprimé ses espoirs de garder le joueur.

La sortie d’Axel Tuanzebe va blesser Gerrard

En discutant de Tuanzebe, il a déclaré : « C’est en grande partie entre les mains d’Axe et de Manchester United. Nous le voulons ici, nous serions ravis de le garder. Nous ne le voyons pas seulement comme un prêt jusqu’à la fin de la saison.

« C’est quelque chose que nous voulons explorer plus loin que cela. Nous espérons juste que nous avons cette opportunité.

« C’est un joueur que nous aimons beaucoup. On aimerait qu’il reste au moins jusqu’à la fin de la saison. Axel est son propre homme et voudra prendre sa propre décision.

« Il appartient évidemment à Manchester United que nous devons tous respecter. J’espère qu’il veut en faire partie.

« En termes de ce qu’il a donné au quotidien, ses niveaux de leadership et d’entraînement ont été très forts et il pousse pour jouer. »

Gerrard, cependant, a admis que United pourrait bien exploiter l’opportunité de rappeler le joueur en janvier, ce qu’ils ont clairement fait maintenant.

Il a déclaré: «La plupart des prêts, pour vous donner un indice, ont normalement une option de rappel. Je ne pense pas qu’il soit logique de prêter un joueur de nos jours, surtout lorsque vous traversez une pandémie, pour ne pas avoir d’option de rappel.

«Nous verrons comment celui-ci se déroulera à court terme. Nous voulons le garder.

Gerrard fait vœu de transfert de Villa

Gerrard va maintenant tourner son attention vers le renforcement de Villa avec la fenêtre maintenant ouverte.

Il serait à la recherche d’un nouveau milieu de terrain, tandis qu’un remplaçant pour Axel Tuanzebe serait également dans sa réflexion.

Discutant de la fenêtre de janvier, Gerrard a ajouté : « L’important est que nous ne signerons que si nous pensons qu’ils sont les bons pour l’équipe. Nous voulons qu’ils nous fassent avancer et nous améliorent.

« Nous ne les fabriquerons pas juste pour ajouter du volume.

«Nous recherchons et évaluons certains joueurs pour certaines positions dans l’équipe. Je ne vais pas trop en dévoiler parce que mon téléphone va prendre feu et commencer à fumer avec des agents, ce dont je ne veux pas.

« Moi-même, Christian Purslow (directeur général) et Johan Lange (directeur sportif) nous sommes parlé tous les jours la semaine dernière. D’autant plus que j’ai eu beaucoup de temps libre à cause du COVID.

« Nous avons eu de bonnes rencontres positives et nous avons identifié certaines personnes que nous aimerions faire venir.

« Si nous pouvons faire en sorte que cela se produise dans cette fenêtre, tant mieux. Sinon, il faudra peut-être être patient et attendre l’été. »

LIRE LA SUITE: Transfert de Rangnick pour 40 millions de livres La star de Villa voit deux stars de Man Utd se rapprocher des sorties