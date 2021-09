Coup salvateur pour les Red Sox

Dans l’argot populaire du baseball, on dit qu’après une erreur vient un coup sûr, mais cela ne s’appliquait pas aux Red Sox de Boston (Red Sox), qui avec un mouvement Sauveur ils ont battu les White Sox de Chicago 9-8 hier dans les ligues majeures, alors qu’il semblait qu’au moins le match était à égalité.

Avec deux retraits en fin de 10e et le point égal au troisième but, Brian Goodwin a frappé un Grounder dans le trou du deuxième but qui semblait vouloir se faufiler pour un coup sûr. Mais Kiké Hernández est intervenu pour l’accrocher et a ensuite tiré au début, où la recrue Bobby Dalbec a fait un énorme effort pour coincer la finale palpitante.

“Oui, je pensais qu’il y avait une chance que cela se produise une fois que j’aurais dépassé Bobby, puis Kiké a fait un excellent jeu et Bobby a fait un excellent jeu pour récupérer le tir … Dans l’ensemble, c’était une bonne exécution défensive dans le dernière manche”, a déclaré le releveur gaucher Josh Taylor.

Avec 18 matchs à jouer, les Red Sox 81-63 sont en tête du classement des jokers de la Ligue américaine, avec une avance d’un match sur les Blue Jays et les Yankees.

Avec des informations et une image de Ian Browne (MLB.com).