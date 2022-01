Coupe ATP | Un baptiste impeccable scelle la première victoire de l’Espagne pour la nouvelle année

01/01/2022 à 16:57 CET

Le Castellon Roberto Bautista (19) a montré une version vierge du tennis pour mater le Chilien Cristian Garín (17) avec un sévère 6-0 et 6-3, et, de cette manière, sceller la première victoire de l’Espagne (2-0) dans le groupe A de la Coupe ATP le jour du Nouvel An.

Le premier point est venu de la main de son compatriote Pablo Carreño (20), qui a battu le Chilien Alejandro Tabilo (139) par un serré 6-4 et 7-6 (3) lors du premier match du match contre l’équipe sud-américaine.

Baptiste Il a clôturé le premier set après une demi-heure de domination absolue cimentée en grande partie par un pourcentage élevé de premiers services qui ont empêché son rival Garín d’intimider les autres.

Le seul halo de lumière pour le Chilien est venu dans la première section de la deuxième manche lorsque le match a été réengagé après avoir récolté sa première pause mais la concentration du Castellón a aigri le jour du Nouvel An un Garín qui a terminé le match désespéré devant la supériorité de votre rival.

Le 2-0 retentissant au tableau d’affichage a annulé l’efficacité du match de double qui mettra en vedette la présence des jeunes Espagnols Pedro Martinez Oui Alexandre Davidovitch pour qu’ils commencent à ajouter des minutes sur la piste.

Thomas Carbonell, nouveau préparateur de Baptiste, était chargé d’agir en tant que capitaine de l’équipe espagnole après l’autre entraîneur de Castellón, Daniel Gimeno-Traver, serait testé positif au Covid-19.

Le prochain rival de l’Espagne sera le Norvégien Casper Ruud et la confrontation aura lieu ce lundi matin à la Qudos Bank Arena de Sydney.