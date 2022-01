Coupe d’Afrique | Les ‘cracks’ à suivre en Coupe d’Afrique 2022

01/09/2022

Act à 10h42 CET

La Coupe d’Afrique 2022, qui se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février, mettra en vedette un grand nombre de joueurs des 5 ligues majeures qui, loin de leurs compétitions nationales, tenteront de faire de leur mieux pour apporter la gloire à leur pays. . Au total, 24 équipes se battront pour être couronnées comme les nouveaux rois du continent africain Et bien que Salah, Mané ou Mahrez seront les grands incitatifs de la compétition, il y a beaucoup de jeunes talents qui veulent se faire connaître, encore plus, dans le monde du football.

Non seulement les trois cités, mais aussi Haller, Hakimi, Koulibaly ou Kessie, qui met fin au contrat et recherché par les grands clubs européens, fera partie du casting all-star de la compétition. Mais allons-y pour le ‘moins connu’ ou avec quelque chose à prouver.

Boulaye Dia (Sénégal-Villarreal)

L’attaquant de Villarreal, arrivé l’été dernier de Reims, il commence à se retrouver avec le but dans le ‘sous-marin jaune’ et enchaîne 3 buts lors de ses deux dernières apparitions en Liga. Il a un objectif et peut apporter beaucoup à un Sénégal qui fait partie des favoris. A ses côtés ils s’affronteront aussi Gueye, du PSG, ou le même central de Naples Koulibaly. Il devait être Ismaïla Sarr, l’une des sensations du Premier ministre, mais selon la fédération, Watford a refusé de lui donner. La situation pourrait se terminer par une plainte à la FIFA.

Journée de fête avec ses camarades de classe

Ilaix Moriba et Mohamed Bayo (Guinée Conakry / RB Leipzig et Clermont)

Ilaix, l’équipe de jeunes du Barça, a l’opportunité de jouer les minutes restantes au RB Leipzig afin de démontrer la qualité qu’il a enseignée au grand public lors de ses premiers matchs en tant que professionnel pour l’équipe du Barça.

Dans une sélection sans beaucoup de noms, il vous accompagnera Mohamed Bayo, l’attaquant de Clermont récemment promu en Ligue 1, grâce en grande partie à ses 22 buts la saison dernière. À cela, il a déjà ajouté 9, ce qui se traduit par près de 45% des buts de son équipe. Vous allez leur manquer.

Ilaix Moriba a fait ses débuts avec le RB Leipzig

Diallo et Cornet (Côte d’Ivoire / Manchester United et Burnley)

Diallo, 19 ans, signé pour les « diables rouges » d’Atalanta pour 21 millions d’euros, mais il n’a pas encore montré qu’il peut être un habitué de l’élite. Il a fait ses débuts avec United lors de la dernière Ligue Europa, mais ses apparitions cette saison sont plus que rares. Vous aurez l’occasion de faire vos preuves.

Celui qui pointe vers le titre, avec Haller, est Cornet de Maxwell. L’attaquant récemment arrivé à Burnley en provenance de Lyon a encore 25 ans, mais fait partie de l’élite depuis 2013-14. Après sept saisons en équipe de France, il débarque en Premier, où a déjà vu le but 6 fois lors de ses 10 premières participations. Il est tout près d’améliorer son meilleur bilan en championnat (8).

Amad Diallo fête son but

Yves Bissouma (Mali / Brighton)

L’une des sensations de la Premier League l’an dernier et ce, est au programme de Liverpool et Arsenal parmi tant d’autres, il sera à la tête du Mali en Coupe d’Afrique. Puissance au centre du terrain, récupération et « box to box » dans le style qui ressemble tant à l’Angleterre. Sans aucun doute, un joueur à surveiller.

Yves Bissouma, de Brighton, un milieu de terrain que veut le Real Madrid

Bonus – Aubameyang (Gabon / Arsenal)

Aubameyang, connu de tous, a été banni d’Arsenal pour conduite indisciplinaire et Arteta a emporté le capitanat de l’équipe « gunner », donc cette Coupe d’Afrique sera une échappatoire pour le buteur, qui veut montrer qu’il est toujours mortel dans la surface.

Aubameyang, joueur d’Arsenal

Ce sont quelques noms de tous ceux qui seront au rendez-vous africain, mais aussi pour souligner Bennacer, milieu de terrain milanais qui a toujours des opportunités, même sur le banc, Iheanacho, de Leicester, qui sera la référence offensive des ‘aigles’, ou Brouette muse, le jeune buteur de Bologne qui défendra la Gambie.