Coupe d’Afrique | L’opportunité Ilaix Moriba

09/01/2022 à 08:00 CET

Ilaix Moriba a quitté le Barça cet été pour l’Allemagne afin de démarrer une nouvelle aventure qui, après presque six mois, ne se déroule pas du tout comme prévu. L’équipe de jeunes du Barça ne compte pas pour Jesse Marsch et il a même été spéculé que RB Leipzig cherchait déjà un débouché pour lui sur ce marché d’hiver pour que je puisse accumuler plus de minutes.

La réalité est la suivante. Ilaix n’a joué que 30 minutes en Bundesliga réparties en 2 matchs, 60 autres en Ligue des champions et 10 de plus en coupe. L’entraîneur nord-américain lui a concédé 6 matchs dans lesquels le milieu de terrain de 18 ans n’a pas encore pu prouver sa valeur, et il ne pourra pas le faire le mois prochain, puisqu’il a été convoqué par la Guinée pour jouer. la coupe d’Afrique.

Il a démissionné pour jouer pour l’Espagne, avec laquelle il avait déjà participé dans les catégories inférieures, accepter l’appel de la Guinée Conakry.

Un coup d’effet

La compétition de l’équipe nationale peut être un coup dur pour votre carrière, car une bonne performance pourrait restaurer la confiance pour revenir en Allemagne et gagner une place à Leipzig.

En même temps, il peut aussi servir à attirer l’attention d’un club qui veut compter sur lui, et peut lui offrir un grand nombre de minutes, pour se remettre dans le rythme de la compétition et pouvoir « briller » comme il l’a fait lors de ses premières rencontres professionnelles avec le Barça.

La Guinée ne compte pas beaucoup de joueurs de renom et Ilaix devrait faire partie de l’équipe de départ aux côtés du footballeur de Liverpool Naby Keita, donc entre eux, ils devront tirer la voiture du centre du terrain pour que la leur puisse jouer un bon rôle dans la Coupe d’Afrique.

Deux matchs de préparation

Lors du premier match amical joué le 3 janvier ils ont été battus de manière retentissante contre le Rwanda 3-0. Moriba était le partant, mais remplacé dans la partie médiane. Dans la seconde, ils ont battu le Rwanda 0-2. Le joueur de Leipzig a également joué 45 minutes, cette fois en provenance du banc.

Lundi prochain, ils feront leurs débuts dans la compétition contre le Malawi.