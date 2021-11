26/11/2021 à 18:58 CET

Image de balise Carlos Alcaraz, après avoir constaté hier soir qu’il avait été testé positif au coronavirus – « un bâton très dur », comme il l’a dit -, ce qui l’empêche de débuter en Coupe Davis avec l’Espagne, il est déjà en vacances à son grand regret et clôture l’année à la 32e place du classement mondial avoir grimpé rien de moins que 109 postes et a remporté l’ATP 250 d’Umag, en Croatie ; et les finales Next Gen ATP, dans la ville italienne de Milan.

Alcaraz, dont le poste a été pourvu par le valencien Pedro Martínez Gardien de but, appelé à la dernière minute par Sergi Bruguera, capitaine de l’équipe espagnole, pour les confrontations contre Équateur de ce vendredi et devant Russie Dimanche, il a fait part sur ses réseaux sociaux de son agacement, quoique avec recul, de ne pas avoir joué un tournoi qui « le rendait si excité » : « Je suis triste de manquer un tournoi aussi important et super spécial pour moi que la Coupe Davis.« , a écrit le jeune de 18 ans.

Le joueur de tennis murcien allait clôturer une grande année pour lui en défendant l’Espagne à Madrid mais le covid-19 l’a empêché. El Palmar’s avait déjà été international à des niveaux inférieurs il y a des années. En effet, en 2018, A tout juste 15 ans, il est proclamé champion junior de la Coupe Davis avec l’équipe espagnole des moins de 16 ans, en remportant la finale contre la France 2-1 à Budapest. Alcaraz, qui est arrivé à cet événement en tant que champion d’Europe cadet, a formé une équipe avec l’homme de Cadix Pablo Lamas et le Valladolid Mario González.

Maintenant, il allait avoir l’opportunité de faire ses débuts avec l’absolu, mais la contagion l’a obligé à attendre une nouvelle occasion pour le faire, ce qu’il a regretté : « J’étais très excité de représenter mon pays à Madrid, devant de mon peuple, mais Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez et vous devez surmonter. C’est un bâton très dur mais il va falloir se relever face à cette situation et en sortir renforcés », a-t-il exprimé en disant qu’il est « en bonne santé et avec des symptômes très légers« .

A la salle de Juan Carlos Ferrero n’a eu qu’à être international avec l’Espagne pour l’inscription d’honneur à sa première saison complète en tant que professionnel sur le circuit et qu’il termine en occupant 32e place au classement ATP avec 1612 points et un bilan de 32 victoires et 17 défaites quand il l’a commencé en 141. En 2020, il avait été planté dans le 490, alors que 2019 a commencé à être en position 1 491.