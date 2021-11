Coupe Davis 2021 – Emilio Gómez : « Parfois je me sentais misérable »

27/11/2021 à 20:59 CET

L’équipe numéro un de l’Équateur Emilio Gomez, Il a reconnu s’être senti frustré lors de l’affrontement contre le numéro deux mondial, le Russe Daniil Medvedev, qui n’a pu faire que deux matchs, même s’il s’est retrouvé avec tout le positif vécu lors de la finale de la Coupe Davis.

« Vendredi, j’ai vécu quelque chose que je n’avais jamais vécu dans un stade. Aujourd’hui, ce qui m’est arrivé m’est arrivé Carreno à Indian Wells. Ce que j’ai ressenti aujourd’hui, je ne l’ai jamais ressenti. Je me sentais vraiment misérable pendant quelques minutes dans le jeu, dans le premier set. Ce qui s’est passé vendredi, je pouvais à peine dormir. Deux matches comme ça, c’est assez dur. La vérité est que le match de vendredi était incroyable. Medvedev Il m’a dit sur le réseau que j’accusais l’effort de vendredi et que cela aurait pu être mieux », a-t-il reconnu Gomez.

« J’ai joué avec le numéro deux mondial après une dure bataille vendredi. Nous ne sommes pas habitués à cela. C’est une leçon pour notre équipe. Nous avons joué contre deux puissances. Nous avons un très bon double. Je ne sais pas quoi ils vont faire avec la Coupe. Davis parce que tant de choses sont dites et il y a tellement de formats que je ne connais pas. Atteindre ces instances est formidable pour l’Équateur », a déclaré le numéro un équatorien.

Emilio Gomez Il a souligné qu’il fallait beaucoup de choses pour faire face à des joueurs comme Medvedev.

« Pour battre ce type de joueurs, il faut un plan A, un plan B et un plan C. Je dois améliorer les choses. Je sentais qu’aller à la limite ne suffisait pas. Il y a beaucoup de choses. L’effort pour essayer de faire mieux on ne peut pas le nier, mais pour le battre, vous devez jouer à un très très haut niveau », a-t-il déclaré. Gomez qui pense déjà à l’année prochaine pour essayer de faire partie des cent premiers mondiaux.

« C’est l’année où j’ai le plus voyagé et où j’ai joué le plus de semaines. Je dois jouer moins de semaines et mieux les préparer. J’ai fait de très longues tournées qui ne se font plus », a assumé l’Equatorien. « Si nous n’avions pas ce syndicat que nous avons, nous ne serions pas arrivés ici mais deux tours en arrière. C’est notre force, le syndicat. Nous avons trouvé un groupe dont personne ne voulait. J’aurais adoré un groupe comme avec le Canada que le deux meilleurs joueurs sont partis. Mais je n’aurais pas vécu cette semaine et avec ça je reste aussi », a-t-il conclu Emilio Gomez.