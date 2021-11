Coupe Davis 2021 | Espagne

28/11/2021 à 15h13 CET

Après un premier match plus que travaillé contre l’Equateur, L’Espagne fait face à un nouveau défi aujourd’hui (16h CET) contre la Russie en finale de la Coupe Davis 2021. Le duel final pour sceller la passe aux quarts de finale dans lesquels chaque point compte, car en plus des six premiers du groupe, les deux meilleurs en général y accéderont également.

« C’était important de gagner 3-0 pour avoir une chance d’être parmi les meilleurs & rdquor ;, a déclaré le capitaine espagnol, Sergi Bruguera après la série contre l’Equateur.

Carreño reviendra à la tête de l’équipe malgré ses efforts vendredi et Feliciano sera disponible après avoir chuté du double en raison de vertiges dont, selon les services médicaux, il s’est rétabli. L’Espagne et la Russie se sont déjà rencontrées jusqu’à sept fois en Coupe Davis avec un record de cinq victoires à deux pour les Espagnols.

Le dernier était précisément en 2019, au premier tour de ce nouveau format, à la Caja Mágica de Madrid. Ensuite, la Marine a fini par se proclamer championne