Coupe Davis 2021 : horaires et calendrier complet

La Coupe Davis réunira 18 meilleurs pays du monde du tennis et les fera participer à un championnat sous haute tension qui se déroulera à Madrid, Insbruck et Turin. L’Espagne jouera son premier match le Vendredi 26 novembre contre l’Equateur à 16:00 heures. Cependant, Si vous ne voulez pas manquer un match, découvrez le programme complet et où vous pouvez voir les différents matchs.

CALENDRIER COMPLET DE LA COUPE DAVIS 2021

PHASE DE GROUPES

Canada – Suède : 16h00

France – République Tchèque : 16h00

Croatie – Australie : 16h00

Espagne – Equateur : 16h00

États-Unis – Italie : 16h00

Serbie – Autriche : 16h00

Russie – Equateur : 16h00

Kazakhstan – Suède : 10 : 00h

France – Royaume-Uni : 10h00

Australie – Hongrie : 10h00

Italie – Colombie : 16 : 00h

Serbie – Allemagne : 16h00

Espagne – Russie : 16h00

Canada – Kazakhstan : 10 : 00h

Royaume-Uni – République tchèque : 10h00

Croatie – Hongrie : 10h00

États-Unis – Colombie : 16h00

QUARTS DE FINALE

Lundi 29 novembre : Vainqueur du groupe D vs E à 16h00 Mardi 30 novembre : Vainqueurs du groupe C vs F à 16h00 Mercredi 1er décembre : Vainqueur du groupe B vs meilleur deuxième à 16h00. Jeudi 2 décembre : Vainqueur du Groupe A vs meilleur second à 16h00 DEMI-FINALE

Vendredi 3 décembre : Demi-finale 1 16:00Samedi 4 décembre : Demi-finale 2 13 : 00FINALE

Dimanche 5 décembre : Finale 16h00

O SUIVRE LA COUPE DAVIS 2021 ?

La Coupe Davis 2021 Il peut être suivi exclusivement via #Vamos, l’une des chaînes Movistar +. De même, vous pouvez suivre les matchs de l’Espagne avec narration en direct via SPORT.es