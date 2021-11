Coupe Davis 2021 – La Russie exclut l’Espagne de la Coupe Davis

29/11/2021 à 00:56 CET

Cristina Moreno

Avec les deux équipes avec des options de quart de finale, l’Espagne et la Russie étaient en jeu dans leur série pour la direction du groupe A et restent en vie dans ces finales. C’était tout ou rien et le résultat affecterait également l’avenir de la Serbie de Djokovic dans cette Coupe Davis. Feliciano a été imposé à Roublev (2-6, 6-3 et 6-4), Carreno Il a cédé à Medvedev (2-6, 6-7) et les doubles, sur lesquels toute la pression est tombée, sont tombés du côté russe. Karatsev et Rublev ont prévalu Feliciano et Granollers (6-4, 2-6, 4-6). Victoire dans la série, aller en quarts et l’Espagne hors des quarts.

Comme lors du match contre l’Equateur, Feliciano López, l’arme secrète est Sergi Bruguera, est revenu prendre les rênes de l’équipe lors du premier match de la journée. Celui qui a commencé plus tard que prévu pour la durée de l’autre match de Madrid entre le Canada et le Kazakhstan. Cela n’a pas distrait le joueur de tennis vétéran de Tolède qui faisait face à un test difficile. Rien de plus et rien de moins que Andreï Roublev, numéro cinq au classement.

Le Russe, qui a déjà souffert avant Roberto Quiroz Samedi, il n’a pas voulu de problèmes et a résolu le premier set (2-6) sur la voie rapide. Il semblait que Feli était sur la toile mais il a jeté de l’expérience pour renverser la vapeur. Superbe dans le filet et commençant à se connecter avec son service, il a neutralisé le jeu des Moscovites pour marquer le deuxième set (6-3). Dans le troisième, il a signé le break dès la première occasion qu’il a eue. C’était le chemin de la victoire, et Feliciano n’a pas manqué de clôturer en mode champion, avec un as (2-6, 6-3 et 6-4). Câlin avec Bruguera et bain de masse devant une boîte magique qui se tenait devant le vrai homme de Davis d’Espagne.

Le prochain quart de travail était pour Pablo Carreño, la première raquette espagnole, avant la deuxième au classement, Daniel Medvedev. Le Russe est sorti comme un cyclone, tout comme il l’a fait dans son duel contre Emilio Gomez, et certifié deux breaks pour remettre le set sur la bonne voie (2-6). Dans le second, la meilleure version de l’asturien est sortie. Une pause précoce et deux bons services ont encouragé son jeu. Il a fait appel à l’épopée, a levé un ballon de match, signé un break, pris la manche au tie-break mais cela n’a pas suffi (2-6, 6-7).

Le double allait départager. Féli et Marcel granollers en vue de Karatsev et Roublev. Bien que le duo russe ait commencé fort, l’expérience en double de Granollers et l’ancienneté de Féli ils ont calmé les esprits et ont fini par remporter le premier set (6-4).

Mais la bataille n’allait pas être facile et le duo russe a ajouté le deuxième (2-6), qualifié pour les quarts de finale -au moins comme le meilleur deuxième- et laissé tout en l’air pour l’Espagne en dernière et finale. Mauvaise nouvelle pour Feliciano qui a commencé à montrer l’usure du premier match de la journée. Et l’ensemble ne pourrait pas être plus assorti. Juste une pause. De quoi clore le match et certifier le ticket pour les quarts de finale comme le premier du groupe, et accessoirement, celui de la Serbie comme le meilleur deuxième.